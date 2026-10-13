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Halk TV'de yayınlanan 'Gün Doğarken' programına bağlanan YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın gündeme getirdiği "Paraya katakulliyle çöküldü" iddialarına detaylı yanıt verdi. İddiaların "yalan ve saçma" olduğunu belirten Emre, söz konusu transferin milletvekili maaşlarından grup bütçesi için yapılan yasal kesintilerin iadesinden ibaret olduğunu açıkladı.

"KİŞİ BAŞI 60 BİN LİRALIK İADE, RUTİN BİR İŞLEM"

Parlamentoda grubu bulunan tüm partilerde milletvekili maaşlarından harcamalar için düzenli kesintiler yapıldığını vurgulayan Emre, YENİ Parti'ye geçen milletvekillerinin sadece kendi paralarının kalan kısmını geri aldıklarını ifade etti. Emre süreci şu sözlerle anlattı:

"O güne kadar yapılan harcamalar yapıldı, her birimizin maaşından kesilen miktarın o gün itibariyle kalan kısmı tüm milletvekillerinin, yani 134 milletvekilinin hesabına iade edildi. Niye? Bir hak geçmesin diye. Adam başı 60 bin lira gibi bir paraydı. Sonrasında CHP'de kalanlar kendi imkanlarıyla bütçe oluşturup harcamasını yapar. Bu böyle bağış yapılıp geri alınma diye bir şey söz konusu değil."





"ORADA KALANLARIN HARCAMALARINI DA BİZ Mİ KARŞILAMALIYDIK?"

Paranın iade edilmeyip CHP grubunda bırakılması gerektiği yönündeki eleştirilere de sert tepki gösteren Emre, ayrılık sürecinde hakkaniyetli olanın bu olduğunu savundu:

"Şimdi şunu mu bekliyorlardı insanlar? Orada kalanlar, harcamalarını da bizim paramızla mı yapmalı? Bu mu doğal? Yani oradaki bir avuç insan, kendi grubunun harcamalarını da Yeni Partili milletvekilleri mi karşılamalı?"

CHP YÖNETİMİNE : "ASIL ONLAR PARTİNİN MİLYARLARINA ÇÖKTÜ"

CHP'nin mevcut yönetimine de ağır eleştiriler yönelten Zeynel Emre, asıl haksızlığın CHP kasasında kalan büyük kaynaklar üzerinden yapıldığını öne sürdü:

"Bir yanda üç yıl sonra gelip partiye çöken anlayış; partinin binaları, araçları, partinin kasasında bulunan 1 milyarın üzerinde nakit para, her yıl hazineden alacağı 2 milyarın üzerinde hazine yardımını haksız bir şekilde kullanan bir anlayış var. Bir tarafta da bağışını milletten alan, binasını ve araçlarını milletin verdiği bağışlarla tutan, yolunda tertemiz yürüyen bir YENİ Parti var."