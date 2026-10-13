Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar

Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar

Terörsüz Türkiye, fon skandalı, erken veya baskın seçim söylentileri sokakta vatandaşın oy geçirgenliğini günden güne artırıyor. Değişen siyasi konjonktür, oyların partiler arası değişimine sebep oluyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 1

Seçmenin zaman zaman değişen "günlük" siyasi tercihleri, anket sonuçlarına doğrudan yansıyor.

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 2

AREA Araştırma'nın ekim ayı anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 3

5-9 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 50 kişiyle gerçekleştirilen "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz?" anketinde AK Parti ve YENİ Parti arasındaki oy farkı dikkat çekerken; anketin "sürpriz" olarak nitelendirilebilecek verisi milliyetçi partilerin oy oranlarında ortaya çıktı.

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 4

Özellikle "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan çözüm sürecinin yansımaları, anketlerde belirginleşmeye başladı.

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 5

Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Partisi, Yavuz Ağıralioğlu'nun Anahtar Partisi ve Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi; AREA'nın son anketinde sıçrama kaydetti. Milliyetçi oyların arttığı görüldü.

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 6

AREA Araştırma'nın ekim ayı anketinde sonuçlar şöyle: (Sıralama sondan başa doğru verilmiştir)

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 7

Yeniden Refah Partisi: %1,8
TİP: %1,5
Diğer: %3,3

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 8

Zafer Partisi: %5,1

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 9

Anahtar Parti: %5,9

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 10

MHP: %6,6

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 11

CHP: %7,0

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 12

DEM Parti: %7,1

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 13

İYİ Parti: %7,4

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 14

YENİ Parti: %23,4

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 15

AK Parti: %30,7

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Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar - Resim: 16
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