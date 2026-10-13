Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar

5-9 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 50 kişiyle gerçekleştirilen "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz?" anketinde AK Parti ve YENİ Parti arasındaki oy farkı dikkat çekerken; anketin "sürpriz" olarak nitelendirilebilecek verisi milliyetçi partilerin oy oranlarında ortaya çıktı.