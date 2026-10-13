Seçmenin zaman zaman değişen "günlük" siyasi tercihleri, anket sonuçlarına doğrudan yansıyor.
Siyasette dengeleri değiştirecek anket: Partilerin oy oranlarında sürpriz sonuçlar
Terörsüz Türkiye, fon skandalı, erken veya baskın seçim söylentileri sokakta vatandaşın oy geçirgenliğini günden güne artırıyor. Değişen siyasi konjonktür, oyların partiler arası değişimine sebep oluyor.Aykut Metehan
AREA Araştırma'nın ekim ayı anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
5-9 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 50 kişiyle gerçekleştirilen "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz?" anketinde AK Parti ve YENİ Parti arasındaki oy farkı dikkat çekerken; anketin "sürpriz" olarak nitelendirilebilecek verisi milliyetçi partilerin oy oranlarında ortaya çıktı.
Özellikle "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan çözüm sürecinin yansımaları, anketlerde belirginleşmeye başladı.
Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Partisi, Yavuz Ağıralioğlu'nun Anahtar Partisi ve Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi; AREA'nın son anketinde sıçrama kaydetti. Milliyetçi oyların arttığı görüldü.
AREA Araştırma'nın ekim ayı anketinde sonuçlar şöyle: (Sıralama sondan başa doğru verilmiştir)
Yeniden Refah Partisi: %1,8
TİP: %1,5
Diğer: %3,3
Zafer Partisi: %5,1
Anahtar Parti: %5,9
MHP: %6,6
CHP: %7,0
DEM Parti: %7,1
İYİ Parti: %7,4
YENİ Parti: %23,4
AK Parti: %30,7