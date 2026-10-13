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Kaynak: ANKA

Siyaset gündeminde dikkat çeken bir buluşma yaşandı. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi.

MECLİS'TE 15 DAKİKALIK GÖRÜŞME

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makamında ağırladı. İki siyasi isim arasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, buluşma siyaset gündeminde dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, buluşmanın içeriğine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, "İki arkadaş olarak görüştük" ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde hangi konuların ele alındığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.