A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşma için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na geldi.
Bursa'da kamp yaptığı otelden takım otobüsüyle ayrılan ay-yıldızlı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stadyuma ulaştı.
YAĞMUR ALTINDA STADYUMA GİRİŞ
Karşılaşma öncesinde Bursa'da etkili olan yağış da dikkat çekti. Milli futbolcuları taşıyan otobüs, yağmur altında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na giriş yaptı.
Ay-yıldızlılar, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.