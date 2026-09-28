A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşma için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na geldi.

Bursa'da kamp yaptığı otelden takım otobüsüyle ayrılan ay-yıldızlı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stadyuma ulaştı.

A Milli Takım İtalya maçı için stadyuma geldi - Resim : 1

YAĞMUR ALTINDA STADYUMA GİRİŞ

Karşılaşma öncesinde Bursa'da etkili olan yağış da dikkat çekti. Milli futbolcuları taşıyan otobüs, yağmur altında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na giriş yaptı.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.