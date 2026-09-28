UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile İtalya'yı karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde geri sayım başladı.
A Milli Takım'ın ardından İtalya Milli Takımı da karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na ulaştı.
İTALYANLAR STADYUMDA
İtalya Milli Takımı kafilesini taşıyan takım otobüsü, Bursa'daki stadyuma yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.
İtalyan futbolcular stadyuma ulaşmalarının ardından maç öncesi hazırlıklarına geçerken, iki takım da artık karşılaşma saatini beklemeye başladı.