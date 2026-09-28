İstanbul Avcılar'da yaşayan 68 yaşındaki emekli Kemal Demirkol'un hayatı, 2020 yılında yüksek tansiyon teşhisi konulmasının ardından değişti.
Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor
68 yaşındaki Kemal Demirkol, 6 yıl önce yüksek tansiyon teşhisi konulmasının ardından doktorunun “Ölene kadar kullanacaksın” sözleriyle hayatını değiştirdi. Sigara ve alkolü bırakan Demirkol, günde 6 saat yürüyerek yaklaşık 30 kilometre yol kat ediyor.Kaynak: İHA
Doktorunun kendisine tansiyon ilacını ne kadar süre kullanacağını sorduğunda “Ölene kadar kullanacaksın” yanıtını verdiğini anlatan Demirkol, bu sözlerin kendisini zihnen rahatsız ettiğini söyledi.
Demirkol, bunun üzerine sigara ve alkolü tamamen bıraktığını, ardından düzenli yürüyüşe başladığını belirtti.
GÜNDE 6 SAAT, YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE
Yürüyüşe başladığında 90 kilonun üzerinde olduğunu ifade eden Demirkol, ilk dönemlerde istediği kilo kaybını yakalayamadığını söyledi.
Zamanla yürüyüş temposunu artıran Demirkol, yaşadığı ayak bileği kırığının ardından da rutininden vazgeçmedi.
Günde 1 saatle başladığı yürüyüş süresini 6 saate, katettiği mesafeyi ise ortalama 30 kilometreye çıkardı.
Tek öğün beslenme düzenine geçtiğini ve beslenmesini disipline ettiğini belirten Demirkol, yaz-kış demeden yürüyüşünü sürdürüyor.
"17-18 OLAN TANSİYONUM 11'E 6'YA DÜŞTÜ"
Düzenli fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişikliği sayesinde sağlığına kavuştuğunu dile getiren Demirkol, tansiyon değerlerinin değiştiğini söyledi.
Demirkol, “Geçtiğimiz günlerde tansiyonumu ölçtüm, 11'e 6 çıktı. Eskiden her gün 17-18 seviyelerinde gezen yüksek tansiyonum tamamen normale döndü” ifadelerini kullandı.
Bir süre önce geçici hafıza kaybı yaşadığını da anlatan Demirkol, bu nedenle nöroloji bölümüne götürüldüğünü belirtti.
SOKAKLARDA GÖRENLER ŞAŞIRIYOR
Avcılar ve Beylikdüzü sokaklarında her gün atletle kilometrelerce yürüyen Demirkol, çevresindeki insanların da dikkatini çekiyor.
Uzun mesafeler yürümesinin farklı tepkilere neden olduğunu söyleyen Demirkol, bazı kişilerin kendisine laf attığını, taş ve su atanların da olduğunu ifade etti.
Demirkol, insanlara spor yapmaları çağrısında bulunarak, “Nerede hareket, orada bereket var. Eğer hareket yoksa orada doktor var, hastane var” dedi.