Yeniçağ Gazetesi
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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor

68 yaşındaki Kemal Demirkol, 6 yıl önce yüksek tansiyon teşhisi konulmasının ardından doktorunun “Ölene kadar kullanacaksın” sözleriyle hayatını değiştirdi. Sigara ve alkolü bırakan Demirkol, günde 6 saat yürüyerek yaklaşık 30 kilometre yol kat ediyor.

Kaynak: İHA
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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 1

İstanbul Avcılar'da yaşayan 68 yaşındaki emekli Kemal Demirkol'un hayatı, 2020 yılında yüksek tansiyon teşhisi konulmasının ardından değişti.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 2

Doktorunun kendisine tansiyon ilacını ne kadar süre kullanacağını sorduğunda “Ölene kadar kullanacaksın” yanıtını verdiğini anlatan Demirkol, bu sözlerin kendisini zihnen rahatsız ettiğini söyledi.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 3

Demirkol, bunun üzerine sigara ve alkolü tamamen bıraktığını, ardından düzenli yürüyüşe başladığını belirtti.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 4

GÜNDE 6 SAAT, YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE

Yürüyüşe başladığında 90 kilonun üzerinde olduğunu ifade eden Demirkol, ilk dönemlerde istediği kilo kaybını yakalayamadığını söyledi.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 5

Zamanla yürüyüş temposunu artıran Demirkol, yaşadığı ayak bileği kırığının ardından da rutininden vazgeçmedi.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 6

Günde 1 saatle başladığı yürüyüş süresini 6 saate, katettiği mesafeyi ise ortalama 30 kilometreye çıkardı.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 7

Tek öğün beslenme düzenine geçtiğini ve beslenmesini disipline ettiğini belirten Demirkol, yaz-kış demeden yürüyüşünü sürdürüyor.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 8

"17-18 OLAN TANSİYONUM 11'E 6'YA DÜŞTÜ"

Düzenli fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişikliği sayesinde sağlığına kavuştuğunu dile getiren Demirkol, tansiyon değerlerinin değiştiğini söyledi.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 9

Demirkol, “Geçtiğimiz günlerde tansiyonumu ölçtüm, 11'e 6 çıktı. Eskiden her gün 17-18 seviyelerinde gezen yüksek tansiyonum tamamen normale döndü” ifadelerini kullandı.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 10

Bir süre önce geçici hafıza kaybı yaşadığını da anlatan Demirkol, bu nedenle nöroloji bölümüne götürüldüğünü belirtti.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 11

SOKAKLARDA GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Avcılar ve Beylikdüzü sokaklarında her gün atletle kilometrelerce yürüyen Demirkol, çevresindeki insanların da dikkatini çekiyor.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 12

Uzun mesafeler yürümesinin farklı tepkilere neden olduğunu söyleyen Demirkol, bazı kişilerin kendisine laf attığını, taş ve su atanların da olduğunu ifade etti.

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Doktorun “ömür boyu” sözünden sonra kararını verdi: Günde 30 km yürüyor - Resim: 13

Demirkol, insanlara spor yapmaları çağrısında bulunarak, “Nerede hareket, orada bereket var. Eğer hareket yoksa orada doktor var, hastane var” dedi.

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