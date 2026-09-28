Kaynak: Haber Merkezi

88 gündür cezaevinde tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, akşam saatlerinde tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Göktaş'ı ailesi, arkadaşları ve sevenleri karşıladı.

Sevenleriyle sarılarak hasret gideren Göktaş, özgürlüğünün ilk dakikalarında açıklamalarda bulundu.

“ÇOK MUTLUYUM, ÇOK YORGUNUM”

Göktaş, ilk açıklamasında ailesine ve arkadaşlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çok kısa konuşacağım. Yani çok mutluyum, çok yorgunum. Adliyeye gittim, geldim. Aileme, anneme, babama, arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum.”



“ÜÇÜMÜZ HEP BERABER İSTANBUL'A GİDERİZ DİYE UMDUM”

Açıklamasında tutuklu bulunan Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan ve Oğuzhan Uğur'dan da bahseden Göktaş, “Hep hayalim şeydi yani; üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul'a gideriz diye umdum. Öyle olmadı” ifadelerini kullandı.

Göktaş, Oğuzhan Uğur'a ilişkin ise “Oğuzhan Uğur burada, suçlamasını hala bilmiyorum yani izlememe rağmen haberleri” dedi.

“UMARIM HEP BERABER ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞURUZ”

Türkiye'nin farklı cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan kişilerden de söz eden Göktaş, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Türkiye'de sadece burada da değil, birçok Silivri'de, başka cezaevlerinde binlerce insan var; benim gibi tutuklu yargılanan ya da fikirlerinden dolayı mahkum olan. O yüzden hani içeri dışarı tabii ki dışarıda olmak çok güzel, çok özledim. Ama hani içeri dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir. Teşekkürler, sağ olun.”