Kaynak: İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleştirilen 15. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türkiye'nin önemli başpehlivanlarını bir araya getirdi.

Sungurlu Belediyesi tarafından Akçalı Mesire Alanı'nda düzenlenen organizasyonda 36'sı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti.

FİNALDE ALİ GÜRBÜZ'Ü MAĞLUP ETTİ

Başpehlivanlık mücadelesinin finalinde Türk yağlı güreşinin önemli isimlerinden Mehmet Yeşil Yeşil ile Ali Gürbüz karşı karşıya geldi.

Rakibini mağlup etmeyi başaran Mehmet Yeşil Yeşil, Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

14 YIL SONRA YENİDEN DÜZENLENDİ

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, organizasyonun 14 yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirildiğini belirterek güreşlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Dere, organizasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Burası güreşin önemli merkezlerinden birisi. Bizim önemli güreşçilerimiz var. Bugün güzel bir katılım oldu. Hem Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül hem de Valimiz, milletvekilimiz, il teşkilatlarımızla güzel bir birliktelik oldu. Güzel bir coşku var. Bütün başpehlivanlarımız dün Cumhurbaşkanlığı Kupasındaydılar, bugün buradalar. Kırkpınar pehlivanlarımız burada. Biz Sungurlu güreşlerine Anadolu'nun Kırkpınar'ı diyoruz. 36 baş pehlivan, 750 civarında pehlivanımız var. İnşallah bundan sonra daha büyüklerini yapacağız."

TAHA AKGÜL'DEN ÇORUM VURGUSU

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de Çorum ve Sungurlu'nun güreş açısından önemine dikkat çekerek Anadolu'daki organizasyonları desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Akgül, "Çorum güreşte çok önemli bir ilimiz. Sungurlu da çok önemli bir noktada. Burada çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir emek var. Türkiye'nin en önemli başpehlivanları buradalar" ifadelerini kullandı.

ANADOLU'NUN KIRKPINARI

Başpehlivanlığı kazanan Mehmet Yeşil Yeşil ise organizasyon ve güreş zeminiyle ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Yeşil, "Bugün çok güzel bir zeminde güreş yaptık. Görüş açısı muhteşemdi. İnşallah bu organizasyonunun uzun yıllar devam etmesini, Anadolu'nun Kırkpınarı simgesini almasını temenni ediyoruz" dedi.

Güreşleri Çorum Valisi Ali Çalgan, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile çok sayıda vatandaş takip etti.