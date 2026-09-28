Yeniçağ Gazetesi
28 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı

Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi’nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın diziden ayrılma nedeni yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Sınav’ın hayattayken “Bu benimle sır olarak gidecek” diyerek yanıtlamadığı konuyla ilgili dikkat çeken bir tehdit iddiası ortaya atıldı.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 1

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılmasına ilişkin bir tanık anlatımını gündeme taşıdı.

1 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 2

Burhan’ın aktardığı göre, O.A. isimli kişi Avcılar’daki bir dernekte Tahsin Sena’yı ziyaret ettiği sırada Osman Sınav’ın da bulunduğu ortamda Sınav, yaşadığı bir tehditten söz etti.

2 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 3

Sınav’ın o gün, “Enver Altaylı beni tehdit etti. ‘Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz’ dedi” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

3 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 4

Tahsin Sena’nın ise “Enver Altaylı tehlikeli adam, ne yapayım, benim gücüm yetmez” dediği iddia edildi.

4 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 5

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI YENİDEN GÜNDEMDE

İddiaların gündeme gelmesinde, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma etkili oldu.

5 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 6

Soruşturma kapsamında eski MİT mensubu ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, 22 Eylül’de “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla tutuklandı.

6 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 7

Altaylı ise suçlamaları reddederek Kozinoğlu’nu tanımadığını öne sürdü.

7 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 8

Altaylı’nın ifadesini alan Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik sözleri nedeniyle ayrıca soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.

8 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 9

SORUŞTURMADAKİ DOKTOR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kozinoğlu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer de 27 Eylül’de Büyükçekmece’deki evinde ölü bulundu.

9 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 10

Tamer’in kesin ölüm nedeninin yapılacak inceleme ve otopsi sonucunda belirlenmesi bekleniyor.

10 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 11

KURTLAR VADİSİ SAHNELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturmanın Kurtlar Vadisi Pusu ile ilişkilendirildiği iddialarda ise dizideki bazı sahnelerin yayın tarihleri ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlamaya dikkat çekiliyor.

11 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 12

İddiaya göre dizide bir karaktere yönelik işkence sahnesi 3 Kasım 2011’de yayımlandı. 10 Kasım’da karakter için ölüm emri verilirken, Kozinoğlu birkaç gün sonra cezaevinde hayatını kaybetti.

12 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 13

Dizide söz konusu karakterin ölümünün ise 8 Aralık 2011’de ekrana geldiği belirtildi.

13 14
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı - Resim: 14

Bu bağlantılarla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarılırken, Osman Sınav’ın diziden ayrılma nedenine ilişkin tehdit iddiasının da soruşturma gündemiyle birlikte yeniden tartışıldığı görülüyor.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro