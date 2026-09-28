Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılmasına ilişkin bir tanık anlatımını gündeme taşıdı.
Osman Sınav'ın ''Benimle birlikte mezara gidecek'' dediği Kurtlar Vadisi sırrı ortaya çıktı
Kurtlar Vadisi’nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın diziden ayrılma nedeni yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Sınav’ın hayattayken “Bu benimle sır olarak gidecek” diyerek yanıtlamadığı konuyla ilgili dikkat çeken bir tehdit iddiası ortaya atıldı.Kaynak: Diğer
Burhan’ın aktardığı göre, O.A. isimli kişi Avcılar’daki bir dernekte Tahsin Sena’yı ziyaret ettiği sırada Osman Sınav’ın da bulunduğu ortamda Sınav, yaşadığı bir tehditten söz etti.
Sınav’ın o gün, “Enver Altaylı beni tehdit etti. ‘Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz’ dedi” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Tahsin Sena’nın ise “Enver Altaylı tehlikeli adam, ne yapayım, benim gücüm yetmez” dediği iddia edildi.
KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI YENİDEN GÜNDEMDE
İddiaların gündeme gelmesinde, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma etkili oldu.
Soruşturma kapsamında eski MİT mensubu ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, 22 Eylül’de “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla tutuklandı.
Altaylı ise suçlamaları reddederek Kozinoğlu’nu tanımadığını öne sürdü.
Altaylı’nın ifadesini alan Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik sözleri nedeniyle ayrıca soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.
SORUŞTURMADAKİ DOKTOR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Kozinoğlu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer de 27 Eylül’de Büyükçekmece’deki evinde ölü bulundu.
Tamer’in kesin ölüm nedeninin yapılacak inceleme ve otopsi sonucunda belirlenmesi bekleniyor.
KURTLAR VADİSİ SAHNELERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Soruşturmanın Kurtlar Vadisi Pusu ile ilişkilendirildiği iddialarda ise dizideki bazı sahnelerin yayın tarihleri ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlamaya dikkat çekiliyor.
İddiaya göre dizide bir karaktere yönelik işkence sahnesi 3 Kasım 2011’de yayımlandı. 10 Kasım’da karakter için ölüm emri verilirken, Kozinoğlu birkaç gün sonra cezaevinde hayatını kaybetti.
Dizide söz konusu karakterin ölümünün ise 8 Aralık 2011’de ekrana geldiği belirtildi.
Bu bağlantılarla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarılırken, Osman Sınav’ın diziden ayrılma nedenine ilişkin tehdit iddiasının da soruşturma gündemiyle birlikte yeniden tartışıldığı görülüyor.