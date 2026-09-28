Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti

Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması öncesi tahminini paylaştı. Kritik mücadele öncesinde Çakar'ın yaptığı değerlendirme dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti - Resim: 1

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta karşılaşmasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye açısından büyük önem taşıyan mücadele, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

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Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti - Resim: 2

Saat 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya karşılaşması ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti - Resim: 3

MAÇI MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

Türkiye-İtalya karşılaşmasında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Stuart Attwell olurken, AVAR'da Matt Donohue görev yapacak.

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Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti - Resim: 4

TÜRKİYE TURNUVAYA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında Kocaeli'nde Fransa ile karşı karşıya geldi.

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Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti - Resim: 5

Ay-yıldızlılar, Fransa'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya yenilgiyle başladı.

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Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti - Resim: 6

Milliler, Bursa'da oynanacak İtalya karşılaşmasını kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 3 puanını almak istiyor.

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Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti - Resim: 7

GÖZLER TÜRKİYE-İTALYA MAÇINA ÇEVRİLDİ

Kritik karşılaşmaya kısa bir süre kala mücadeleye ilişkin tahminler de gelmeye başladı.

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Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti - Resim: 8

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmanın sonucuna ilişkin tahminini açıkladı.

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Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti - Resim: 9

AHMET ÇAKAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Karşılaşmanın sonucuna ilişkin görüşünü paylaşan Ahmet Çakar, Türkiye'nin İtalya karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılacağını öngördü.

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Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti - Resim: 10

Çakar, mücadeleyi İtalya'nın kazanacağını tahmin etti.

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