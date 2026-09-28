Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti

MAÇI MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

Türkiye-İtalya karşılaşmasında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Stuart Attwell olurken, AVAR'da Matt Donohue görev yapacak.