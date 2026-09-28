Ahmet Çakar Türkiye-İtalya maçını tahmin etti: Eyvah dedirtti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta karşılaşmasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye açısından büyük önem taşıyan mücadele, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta karşılaşmasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye açısından büyük önem taşıyan mücadele, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.
Saat 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya karşılaşması ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
MAÇI MICHAEL OLIVER YÖNETECEK
Türkiye-İtalya karşılaşmasında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.
Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Stuart Attwell olurken, AVAR'da Matt Donohue görev yapacak.
TÜRKİYE TURNUVAYA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında Kocaeli'nde Fransa ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, Fransa'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya yenilgiyle başladı.
Milliler, Bursa'da oynanacak İtalya karşılaşmasını kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 3 puanını almak istiyor.
GÖZLER TÜRKİYE-İTALYA MAÇINA ÇEVRİLDİ
Kritik karşılaşmaya kısa bir süre kala mücadeleye ilişkin tahminler de gelmeye başladı.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmanın sonucuna ilişkin tahminini açıkladı.
AHMET ÇAKAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Karşılaşmanın sonucuna ilişkin görüşünü paylaşan Ahmet Çakar, Türkiye'nin İtalya karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılacağını öngördü.
Çakar, mücadeleyi İtalya'nın kazanacağını tahmin etti.