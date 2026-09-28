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A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ikinci sınavına çıkıyor. İlk maçta Fransa'ya Kocaeli'de 1-0 kaybeden Bizim Çocuklar İtalya'yı konuk ediyor. Gök Maviler gruptaki ilk maçında Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

İki takımın da mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Bursa Atatürk Yüzüncü Yıl Stadyumu'ndaki dev mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalıyor.

ORKUN KÖKÇÜ 11'DE

Frans maçında ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kadroda yer almayan Orkun Kökçü İtalya karşısında formasına kavuştu.

A MİLLİ TAKIM'DA 4 İSİM DEĞİŞTİ

Montella'nın Fransa maçının ilk 11'inden 4 isim değişti. Cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Eren Elmalı ve İsmail Yüksek'in yerine Orkun Kökçü İtalya maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

TÜRKİYE-İTALYA İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

TÜRKİYE 0-0 İTALYA CANLI ANLATIM

1' Michael Oliver'ın ilk düdüğüyle Türkiye-İtalya maçı başladı.

İTALYA RASPADORI İLE TEHLİKE YARATTI

5' İtalya tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Raspodori'nin dar açıdan çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.