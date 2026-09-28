Yeniçağ Gazetesi
28 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026)

Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026)

ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelen şahin açıklamalar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle piyasalarda sert dalgalanma yaşandı. Kapalıçarşı gram ve çeyrek altında rakamlar ise gece yarısı aniden değişti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 1

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından gelen sert mesajlar, tahvil faizlerindeki artış ile beraber dolar cephesindeki yükseliş altın tarafında sert satış dalgasını yaşattı. Altın gece yarısı yüzde 2’yi aşan sert bir kayıp yaşadı.

1 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 2

Yeni haftaya 4 bin 284 dolarda işleme başlayan ons altın, yüzde 2,18’lik sert bir kayıpla 4 bin 190 dolara çakıldı. Saat 07.00’da ons altın yüzde 2,05’lik kayıpla 4 bin 196 dolar seviyelerinde kaydetti.

2 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 3

Gram altında da durum farklı değil. Yüzde 2,10’luk bir demirleme atan gram altın 6 bin 605 TL seviyelere kadar indi. Anlık ise yüzde 1,94’lük düşüşle 6 bin 607 TL seviyelerine kadar geriledi.

3 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 4

Kapalıçarşı’da ise kayıp piyasaya göre çok sert oldu. Gram altın yüzde 2,25’lik çakılma ile 6 bin 594 TL satış fiyatına çıktı.

4 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 5

Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise merak konusu oldu.

5 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 6

28/09/2026 tarihi, saat 07:04:29 itibarıyla Kapalıçarşı piyasası altın fiyatları saatlerine göre şu şekildedir:

6 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 7

Gram Altın (Güncelleme Saati: 07:04:28)

Alış Fiyatı: 6.541,91 TL

Satış Fiyatı: 6.594,64 TL (-151,56 / %-2,25)

7 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 8

Çeyrek Altın (Güncelleme Saati: 07:03:56)

Alış Fiyatı: 10.721,00 TL

Satış Fiyatı: 10.757,00 TL (-249,00 / %-2,26)

8 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 9

Yarım Altın (Güncelleme Saati: 07:04:27)

Alış Fiyatı: 21.434,00 TL

Satış Fiyatı: 21.512,00 TL (-494,00 / %-2,24)

9 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 10

Tam Altın (Güncelleme Saati: 07:04:28)

Alış Fiyatı: 42.736,00 TL

Satış Fiyatı: 42.898,00 TL (-986,00 / %-2,25)

10 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 11

Gremse Altın (Güncelleme Saati: 07:04:28)

Alış Fiyatı: 106.051,00 TL

Satış Fiyatı: 106.736,00 TL (-2.452,00 / %-2,25)

11 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 12

Has Altın (Güncelleme Saati: 07:04:28)

Alış Fiyatı: 6.574,78 TL

Satış Fiyatı: 6.581,48 TL (-151,25 / %-2,25)

12 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 13

Dolar ise tekrardan güçlenerek güne yüzde 0,22’lik sert bir yükseliş yaşadı. 49,96 TL ile dolar yeniden tarihi zirvesini egale etti.

13 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 14

Brent Ham Petrol varil fiyatı ise güne yüzde 1,55’lik yükseliş ile 99,12 dolar bandına kadar geldi.

14 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 15

29 Eylül Salı günü açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisi piyasaların ilk odağı olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Fed’in en yakından takip ettiği göstergelerden yıllık çekirdek PCE verisi de açıklanacak. ABD ikinci çeyrek büyüme verisinin üçüncü tahmini de aynı gün duyurulacak. Özel sektör istihdam raporu da haftanın önemli verileri arasında olacak. 1 Ekim Perşembe günü ABD ISM imalat sanayi verileri paylaşılacak. Haftanın en sert fiyat hareketi 2 Ekim Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası olması uzmanlar tarafından belirtiliyor.

15 16
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026) - Resim: 16

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro