ABD Merkez Bankası (FED) tarafından gelen sert mesajlar, tahvil faizlerindeki artış ile beraber dolar cephesindeki yükseliş altın tarafında sert satış dalgasını yaşattı. Altın gece yarısı yüzde 2’yi aşan sert bir kayıp yaşadı.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Eylül 2026)
ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelen şahin açıklamalar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle piyasalarda sert dalgalanma yaşandı. Kapalıçarşı gram ve çeyrek altında rakamlar ise gece yarısı aniden değişti.Süleyman Çay
Yeni haftaya 4 bin 284 dolarda işleme başlayan ons altın, yüzde 2,18’lik sert bir kayıpla 4 bin 190 dolara çakıldı. Saat 07.00’da ons altın yüzde 2,05’lik kayıpla 4 bin 196 dolar seviyelerinde kaydetti.
Gram altında da durum farklı değil. Yüzde 2,10’luk bir demirleme atan gram altın 6 bin 605 TL seviyelere kadar indi. Anlık ise yüzde 1,94’lük düşüşle 6 bin 607 TL seviyelerine kadar geriledi.
Kapalıçarşı’da ise kayıp piyasaya göre çok sert oldu. Gram altın yüzde 2,25’lik çakılma ile 6 bin 594 TL satış fiyatına çıktı.
Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise merak konusu oldu.
28/09/2026 tarihi, saat 07:04:29 itibarıyla Kapalıçarşı piyasası altın fiyatları saatlerine göre şu şekildedir:
Gram Altın (Güncelleme Saati: 07:04:28)
Alış Fiyatı: 6.541,91 TL
Satış Fiyatı: 6.594,64 TL (-151,56 / %-2,25)
Çeyrek Altın (Güncelleme Saati: 07:03:56)
Alış Fiyatı: 10.721,00 TL
Satış Fiyatı: 10.757,00 TL (-249,00 / %-2,26)
Yarım Altın (Güncelleme Saati: 07:04:27)
Alış Fiyatı: 21.434,00 TL
Satış Fiyatı: 21.512,00 TL (-494,00 / %-2,24)
Tam Altın (Güncelleme Saati: 07:04:28)
Alış Fiyatı: 42.736,00 TL
Satış Fiyatı: 42.898,00 TL (-986,00 / %-2,25)
Gremse Altın (Güncelleme Saati: 07:04:28)
Alış Fiyatı: 106.051,00 TL
Satış Fiyatı: 106.736,00 TL (-2.452,00 / %-2,25)
Has Altın (Güncelleme Saati: 07:04:28)
Alış Fiyatı: 6.574,78 TL
Satış Fiyatı: 6.581,48 TL (-151,25 / %-2,25)
Dolar ise tekrardan güçlenerek güne yüzde 0,22’lik sert bir yükseliş yaşadı. 49,96 TL ile dolar yeniden tarihi zirvesini egale etti.
Brent Ham Petrol varil fiyatı ise güne yüzde 1,55’lik yükseliş ile 99,12 dolar bandına kadar geldi.
29 Eylül Salı günü açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisi piyasaların ilk odağı olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Fed’in en yakından takip ettiği göstergelerden yıllık çekirdek PCE verisi de açıklanacak. ABD ikinci çeyrek büyüme verisinin üçüncü tahmini de aynı gün duyurulacak. Özel sektör istihdam raporu da haftanın önemli verileri arasında olacak. 1 Ekim Perşembe günü ABD ISM imalat sanayi verileri paylaşılacak. Haftanın en sert fiyat hareketi 2 Ekim Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası olması uzmanlar tarafından belirtiliyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.