Kilosu 50 TL’den peynir ekmek gibi satıyor: Taleplere yetişemiyorlar

KİLOSU 50 TL'DEN BAŞLIYOR

Ürünün kilogram fiyatı kalitesine ve büyüklüğüne göre değişiyor. Üretici Nizamettin Maltaş, fiyatların 50, 60 ve 70 TL arasında değiştiğini, kalan ürünlerin ise meyve suyu olarak değerlendirildiğini söyledi.

Ürünlerin kalitesine ve büyüklüğüne göre kilogram fiyatının 100 TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi.