Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca bölgesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli üründe hasat dönemi başladı.
Kilosu 50 TL’den peynir ekmek gibi satıyor: Taleplere yetişemiyorlar
Malatya'da yaklaşık bin 800 rakımda yetiştirilen tescilli üründe hasat mesaisi başladı. Üreticiler bu yıl hem verimden hem de kaliteden memnun. Kilogram fiyatı kalitesine ve büyüklüğüne göre değişen ürüne talep ise oldukça yoğun.Kaynak: İHA
Yaklaşık bin 800 rakımda yetiştirilen ürün için üreticiler bahçelere girerken, hasat döneminin yaklaşık 20-30 gün sürmesi bekleniyor.
Üreticiler, bu yıl ürün kalitesi ve verimin iyi olduğunu belirtirken, kısa süren hasat döneminde gelen yoğun taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.
KİLOSU 50 TL'DEN BAŞLIYOR
Ürünün kilogram fiyatı kalitesine ve büyüklüğüne göre değişiyor. Üretici Nizamettin Maltaş, fiyatların 50, 60 ve 70 TL arasında değiştiğini, kalan ürünlerin ise meyve suyu olarak değerlendirildiğini söyledi.
Ürünlerin kalitesine ve büyüklüğüne göre kilogram fiyatının 100 TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi.
Yaklaşık 30-40 ağacının bulunduğunu söyleyen Maltaş, bu yıl hem ürün kalitesinin hem de bolluğun iyi olduğunu dile getirdi.
“TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ”
Hem toptan hem de perakende satış yaptıklarını belirten Maltaş, ürüne gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.
Maltaş, “Talepler gayet iyi. Yetiştiremiyoruz. Kısa bir hasat sürecimiz var. En fazla bir aylık süreçte ürünlerimizi değerlendiriyoruz. Bu sene şu ana kadar güzel bir sezon geçiriyoruz. Ürünümüze yoğun talep var” dedi.
İŞTE YOĞUN TALEP GÖREN O ÜRÜN
Yoğun talep gören ürünün, Malatya'nın coğrafi işaret tescilli Akçadağ armudu olduğu ortaya çıktı. Yörede bal armudu olarak da bilinen meyve, kendine özgü lezzetiyle dikkat çekiyor.
Kozluca'da esnaflık yapan Mehmet Demirkaya, üreticiden topladığı armutları marketinde perakende olarak sattığını belirterek, “Yüzde yüz doğal, tescilli armudumuz. Bal armudu olarak biliniyor.
Akçadağ'a mahsus bir armut. Çok lezzetli. Küçük olanlarını çocuklara mama yaparak bile veriyorlar” ifadelerini kullandı.