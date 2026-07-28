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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 28 Temmuz 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

YENİ PARTİ'NİN GRUP YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Özgür Özel’in kurduğu YENİ Parti’nin kapalı grup toplantısında partinin grup yönetimi belirlendi.

YAVUZ OĞHAN'DAN GÜRSEL TEKİN'E SUÇ DUYURUSU: 3 SUÇLAMA BİRDEN

Gazeteci Yavuz Oğhan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede "iftira", "alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yer aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ 39 İLÇEYE YAZI GÖNDERDİ: OKULLARDA MESCİT TALİMATI

İstanbul Valiliği, 39 ilçe kaymakamlığına gönderdiği yazıyla okullarda mescit açılması talimatı verdi.

MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK: MUHALEFETİN AKLINDAKİ SORU

Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından gözler Mansur Yavaş'ın alacağı karara çevrildi. Yavaş'ın YENİ Parti'ye yönelik aldığı karara YENİÇAĞ ulaştı...

BİRGÜN GAZETESİ 'NE 'FİGÜRAN' SORUŞTURMASI: EKİP İFADEYE ÇAĞRILDI

BirGün Gazetesi'nin, CHP'nin İstanbul'daki rozet takma törenindeki figüran skandalını ortaya çıkaran haberinin ardından başlatılan soruşturmada, BirGün ekibi ifadeye çağrıldı

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASINDA PEŞ PEŞE İFADELER: UĞUR DÜNDAR, GÜLBEN ERGEN VE ELÇİN SANGU ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimler adliyeye gelerek ifade verdi.

MİLLİYETÇİ KANADIN TEMSİLCİLERİ KONUŞTU; ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK PLANINA: DEVLET TERÖR ÖRGÜTÜYLE PAZARLIK YAPMAZ

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yeni yasal düzenlemenin TBMM'ye sunulması beklenirken, Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, terör örgütü elebaşı Öcalan'a statü verileceği iddialarına sert çıktı.

GAZETECİ VEDAT YENERER HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteci ve İYİ Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan Vedat Yenerer'den acı haber geldi. Bir süredir beyin tümörü sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Yenerer'in beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

YAZAR YENİÇAĞ

ARSLAN BULUT YAZDI: SOSYAL ANTROPOLOJİ Mİ İSTİHBARAT ÇALIŞMASI MI?

Ben Türkiye'de Müslüman veya muhafazakâr partilerin ortaya çıktığı bölgeleri de belirledim. Bunlar daha çok ara bölgeler. Konya tarafı ve civarındaydı. Kuzeydoğu çok daha cemaatçi. Bu açıdan Kuzeydoğu'da Türkçe konuşulan bölgelerle Güneydoğu'daki Kürt bölgeleri arasında çok fazla fark yok. Türkçe konuşulan kısım da kendi içinde çeşitli ama bu karmaşık bir sistem. Bütün büyük uluslar karmaşık sistemlerdir. İran da Türkiye de karmaşık ve çeşitli. Fransa da öyle.

DÜNYA YENİÇAĞ

44 YIL SONRA BİR İLK: ÇİN PASİFİK’TE FÜZEYİ ATEŞLEDİ, ABD TÜM PLANLARINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA

Sosyal medya hesabından kritik açıklamalarda bulunan Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Çin'in Pasifik Okyanusu'nda gerçekleştirdiği nükleer balistik füze denemesinin küresel güç dengelerini değiştirdiğini ve deniz tabanlı caydırıcılıkta yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı.

GÜNEY KORE'DE ABD ASKERİ ÜSSÜNDE BEYAZ FOSFOR TEHLİKESİ

Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki bir ABD askeri üssünde beyaz fosfor sızıntısı yaşandığı ve sivillere tahliye emri verildiği açıklandı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES 16 YIL SONRA KIBRIS'TA: YENİ BİR 'ANNAN PLANI' MASADA MI?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarım asırdır çözüm bekleyen Kıbrıs meselesinde yeni bir müzakere süreci başlatmak amacıyla adaya bir ziyaret gerçekleştirdi. Guterres 16 yıl aradan sonra Kıbrıs’ı ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri. İşte detaylar...

OYUN ALANI DEĞİL SANAT ESERİ: ABD'DE SAHİLDEKİ SIRA DIŞI PİNPON MASALARINA YOĞUN İLGİ

New York’taki Rockaway Beach’te düzenlenen Between Tides sergisi, altı sanatçı tarafından tasarlanan sıra dışı pinpon masalarıyla klasik masa tenisi kurallarını yeniden şekillendiriyor. Public Art Fund organizasyonuyla kumsala kurulan heykelsi masalar, ziyaretçilere ücretsiz bir deneyim sunuyor.

EKONOMİ YENİÇAĞ

TİCARET BAKANLIĞI UYARDI: RESTORAN VE KAFELERDE SÜRPRİZ ÜCRET DEVRİ KAPANDI

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağduriyete sokan estoranlardaki gizli masraflardan açık ürünlerdeki ambalaj oyunlarına kadar pek çok başlık konusunda uyararak, "ödenmemeli' dedi.

HAYAT PAHALILIĞI VATANDAŞI TATİLDEN UZAKLAŞTIRDI: "ARTIK EVE BİLE ZOR GİDİYORUZ"

İzmir'de vatandaşlar, artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü nedeniyle tatil planlarını ertelediklerini söyledi. Kimi memleketine gidemediğini, kimi günübirlik gezilerle yetindiğini, çalışanlar ise tatilin artık bütçelerini aştığını dile getirdi.

4 GÜNDE FİYATI YÜZDE 13,60 DÜŞTÜ: DİPLOMASİ ETKİSİ

ABD ve İran arasındaki sert gerilim ardından yeniden başlayan diplomatik temaslara ilişkin beklentiler küresel petrol piyasasında sert satış dalgası getirdi. 4 günde fiyatı yüzde 13,60 düştü.

YÜKSEK MALİYETLER NEDENİYLE ÇİFTÇİLER ÜRETİMİ DURDURDU: ''EKMESEM DAHA KARLIYIM''

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu Köyü'nde artan girdi maliyetleri ve düşük taban fiyatları nedeniyle çiftçiler tarlalarına tohum ekemez hale geldi. Mazot, gübre ve ilaç fiyatlarındaki rekor artışlar yüzünden zarar ettiklerini belirten bölge üreticileri, toprağı ekmek yerine boş bırakıyor.

SPOR YENİÇAĞ

REAL MADRİD REKOR GELİR AÇIKLADI: TARİHTE HİÇBİR SPOR KULÜBÜ BU RAKAMA ULAŞAMADI

Real Madrid, 2025-2026 sezonuna ait mali sonuçlarını açıkladı. İspanyol devi, 1,221 milyar Euro işletme geliriyle spor tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk kulüp oldu.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI ÖNCESİ KÖTÜ HABER: KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Sidiki Cherif, yarın Gornik Zabrze ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertli kulüp, N'Golo Kanté'nin son durumuna ilişkin de bilgilendirme yaptı.