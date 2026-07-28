Yeniçağ Gazetesi
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Yüksek Hızlı Tren açılıyor: İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak

Yüksek Hızlı Tren açılıyor: Bursa'dan İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak

Kaynak: AA
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Yüksek Hızlı Tren açılıyor: İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını bildirdi.

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Yüksek Hızlı Tren açılıyor: İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak - Resim: 2

Uraloğlu yazılı açıklamasında, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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Yüksek Hızlı Tren açılıyor: İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak - Resim: 3

Saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun, 201 kilometre uzunluğundaki hattın hayata geçirileceğini belirten Uraloğlu şunları söyledi:

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Yüksek Hızlı Tren açılıyor: İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak - Resim: 4

Hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağını ifade etti.

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Yüksek Hızlı Tren açılıyor: İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak - Resim: 5

Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "Osmaneli-Bursa kesimi, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak.

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Yüksek Hızlı Tren açılıyor: İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak - Resim: 6

Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak.

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Yüksek Hızlı Tren açılıyor: İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak - Resim: 7

Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri ise 2 saat 15 dakikaya düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Yüksek Hızlı Tren açılıyor: İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak - Resim: 8

Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Uraloğlu, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz.

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Yüksek Hızlı Tren açılıyor: İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak - Resim: 9

Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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