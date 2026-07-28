Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi Sidiki Cherif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında izin dönemini tamamlayan N'Golo Kanté'nin sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçtiği bildirildi. Deneyimli futbolcunun, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.
Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşması öncesi kamp kadrosunu açıkladı
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Polonya'da Gornik Zabrze'ye konuk olacak. TSİ 21.00'de başlayacak mücadele öncesinde Fenerbahçe, ilk maçta Kadıköy'de Anderson Talisca'nın frikik golüyle elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyarak tur atlamayı hedefliyor.