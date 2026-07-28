CHP'den ayrılan 91 milletvekili ile kurulan YENİ Parti'ye belediye başkanlarının geçmemesi dikkat çekerken konuyla ilgili HALK TV yayınında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Yarından itibaren iki yüzün üzerine belediye Yeni Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak." şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında Mansur Yavaş'ın durumuna değinen YENİ Parti lideri Özel, "Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak? Butlancılar korkutamıyor bununla mı korkutacaklar" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'IN YENİ PARTİ KARARI

YENİ Parti'ye geçip geçmeyeceği en çok merak edilen isimler arasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çizgisinde bir yön değişimi yaşanmadığı öğrenildi. Aldığı kararı yakın çevresine aktaran Yavaş'ın mutlak butlan sonrası sergilediği tavırda bir değişiklik ya da esneme olmadığını belirttiği ifade edildi. Güvenpark’ta Özgür Özel’in hemen yanında durarak hem CHP tabanına hem de kamuoyuna çok net bir fotoğraf veren Yavaş’ın, yakın çevresine "Benim tavrım da, desteğim de o gün neresiyse bugün de tam olarak orasıdır" mesajını verdiği ifade edildi.

Aktarılana göre Yavaş'ın bir süre daha CHP'de kalmaya devam edecek. YENİ Parti'ye geçiş adımını "en uygun zaman ve şartlar oluştuktan sonra" atmayı düşündüğü belirtildi.