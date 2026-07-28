Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa’nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.