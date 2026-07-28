Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, 28 Temmuz Salı günü raporunu açıkladı. Yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olurken; Marmara, Ege ve İç Anadolu'da saatte 60 km'yi bulan kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağışlar ise Doğu Karadeniz ile gece saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında yerel olarak görülecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa’nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 2

. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege,İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 4

RÜZGAR

Rüzgarın; kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 5

28 Temmuz Salı gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi ile doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusunun mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 7

BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık,

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 8

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 9


A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 10

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 11

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 12

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 13

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 14

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 15

BOLU °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleri ile gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 17

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde olma üzere batısı yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 18

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 19

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 21

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 22

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 23

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 24

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 25

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Akşam Saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 26

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.

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