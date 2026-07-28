Hayat pahalılığı vatandaşı tatilden uzaklaştırdı: "Artık eve bile zor gidiyoruz"

"PAHALILIKTAN MEMLEKETİME BİLE GİDEMİYORUM"

Özel sektörde çalıştığını belirten Mehmet Yakut ise "Ülkenin şartları belli. En ufak bir yere gideceğim otobüs bileti 35 lira. Hayat şartları gittikçe pahalılaşıyor. Tatile nasıl gideceğiz? Dört kişilik aile olarak bir tatile gittiğiniz zaman 150-200 bin liraya mal olacak. Kazancımı oraya verdiğim zaman daha çok açığım olacak. Bu şartlarda giden de yok. En son ne zaman tatile gittiğimi hatırlamıyorum bile. Tatili bırakın, pahalılıktan memleketim Diyarbakır'a bile gidemiyorum. En son bilet fiyatları 3 bin lira civarıydı. Şu anda zamlar geldikten sonra kaç para olduğunu bilmiyorum. Ben dört kişilik bir aileyim. Gidiş, dönüş hesapladığım zaman dünya para" ifadelerini kullandı.