İzmir'de yaşayan vatandaşlar, yükselen hayat pahalılığı ve gerileyen alım gücü nedeniyle tatil yapamadıklarından yakındı. Özel sektörde çalışan bir vatandaş, "Günümüz şartlarında artık eve bile zor gidiyoruz. Türkiye'de yaşıyorsan tatil hayal" derken; bir başka vatandaş, "Tatili bırakın, pahalılıktan memleketim Diyarbakır'a bile gidemiyorum. En son bilet fiyatları 3 bin lira civarıydı" diye konuştu. Bir emekli ise İzmir'in tatil beldelerine günübirlik gidebildiklerini ifade etti.
Hayat pahalılığı vatandaşı tatilden uzaklaştırdı: "Artık eve bile zor gidiyoruz"
İzmir'de vatandaşlar, artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü nedeniyle tatil planlarını ertelediklerini söyledi. Kimi memleketine gidemediğini, kimi günübirlik gezilerle yetindiğini, çalışanlar ise tatilin artık bütçelerini aştığını dile getirdi.Kaynak: ANKA
İzmir'de vatandaşlar, artan yaşam maliyetlerinin tatil planlarını önemli ölçüde etkilediğini söyledi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler, çalışanlar ve esnaf, esnaf ekonomik nedenlerle tatil yapamadığını, memleketine gitmekte zorlandığını veya yalnızca günübirlik gezilerle yetinebildiğini dile getirdi.
"PAHALILIKTAN MEMLEKETİME BİLE GİDEMİYORUM"
Özel sektörde çalıştığını belirten Mehmet Yakut ise "Ülkenin şartları belli. En ufak bir yere gideceğim otobüs bileti 35 lira. Hayat şartları gittikçe pahalılaşıyor. Tatile nasıl gideceğiz? Dört kişilik aile olarak bir tatile gittiğiniz zaman 150-200 bin liraya mal olacak. Kazancımı oraya verdiğim zaman daha çok açığım olacak. Bu şartlarda giden de yok. En son ne zaman tatile gittiğimi hatırlamıyorum bile. Tatili bırakın, pahalılıktan memleketim Diyarbakır'a bile gidemiyorum. En son bilet fiyatları 3 bin lira civarıydı. Şu anda zamlar geldikten sonra kaç para olduğunu bilmiyorum. Ben dört kişilik bir aileyim. Gidiş, dönüş hesapladığım zaman dünya para" ifadelerini kullandı.
"EMEKLİYİM, YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Emekli olduğu halde çalışmaya devam ettiğini belirten Cemil Arıkan da "Tatile gidemiyorum, imkanım yok. Emekliyim, yaşamaya çalışıyorum. Memleketim Denizli. Bayramdan bayrama gidip gelebiliyorum. Çalışıyorum, imkân olsaydı da çalışmasaydım. Yerime gençler çalışsaydı" dedi.
"ARTIK EVE BİLE ZOR GİDİYORUZ"
Özel sektörde çalıştığını belirten Zeynel Öncül de "Günümüz şartlarında artık eve bile zor gidiyoruz. Türkiye'de yaşıyorsan tatil hayal. Ancak yurt dışına gidebiliyoruz. Türkiye'de çok pahalı olduğu için yurt dışına çıkabiliyoruz sadece tatil için. Eğer Sakız'a gidecekseniz en az bin euro. Hafta sonu için iki gün bin euro harcarsınız. Türkiye şartlarında en az dört, beş aylık bir birikimle belki bir haftalık tatile çıkabilirsiniz" diye konuştu.
İŞİ BIRAKIP TATİLE GİDEMİYOR
Çalıştığı için tatile gidemediğini belirten esnaf Bilal Olgun da "Sabah 7, akşam 7 çalışıyoruz, eve gidiyoruz. Bütçemden ötürü değil, işi bırakıp tatile gidemiyorum. Bütçem yetiyor. İki haftada bir izin kullanıyoruz onda da dinleniyoruz, evde yatıyoruz" dedi.
"GÜNÜBİRLİK GİDEBİLİYORUZ"
Emekli Metin Çıtak ise "Emekliyim, aynı zamanda da çalışıyorum. Yakın yerlere İzmir'in güzelliğinden kaynaklı günübirlik gidebiliyoruz. Foça, Mordoğan, Karaburun taraflarına günübirlik gidiliyor ama genel anlamda tatil, dışarıda konaklamalı bir tatil şu an için maalesef sıkıntı. Bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz. Hem çalışarak hem de devletin de verdiği sağ olsun 22 bin lira emekli maaşıyla döndürmeye çalışıyoruz. Sivaslıyım. Sivas'a işlerden dolayı yani ancak 9 günlük tatillerde gitmeye çalışıyorum mümkün mertebe. Orada konaklamaya, yemeye, içmeye para vermediğin için sadece yol parasıyla kurtarıyorsunuz. O kadarı da bir şekilde ayarlanıyor" ifadelerini kullandı.