Kaynak: DHA

Soruşturma dâhilinde gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Gülben Ergen Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık katına çıktı.

UĞUR DÜNDAR: "BİLGİMİZE BAŞVURULACAK"

Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen usta gazeteci Uğur Dündar, basın mensuplarının soruları üzerine kısa bir değerlendirmede bulundu. Dündar, adliye girişinde "Bilgimize başvurulacak, onun için geldim" ifadelerini kullandı.

ELÇİN SANGU SAVCILIĞA ÇIKTI

Öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’na giriş yapan ünlü oyuncu Elçin Sangu, güvenlik noktasındaki kontrollerin ardından savcılık katına yöneldi. Gazetecilerin soruşturmaya ilişkin sorularını yanıtlayan Sangu, "Söyleyeceklerimi içeride savcı beye söyleyeceğim" demekle yetindi.

GÜLBEN ERGEN "TANIK" SIFATIYLA İFADE VERDİ: "İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR"

Sabah saatlerinde avukatıyla birlikte adliyeye gelen şarkıcı Gülben Ergen’in soruşturmada "tanık" sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Adliye girişinde üzüntüsünü dile getiren Ergen, "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm, çok kırgınım" dedi.

İfade işlemlerinin ardından Ergen'in avukatı basına yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

Müvekkilimin tanık olarak ifadesi alındı. Kendisi de derneğe bağış yapmak suretiyle mağduriyet yaşamış binlerce vatandaşımızdan biri. Yürütülen soruşturmaya destek olmak mahiyetinde birtakım sorulara cevap verdi ve görevimizi yerine getirdik.

"DEPREM DEĞİL GAZZE KONSERİYDİ"

Adliye çıkışında konuya ilişkin yanlış anlaşılmaları düzelten Gülben Ergen ise kırgınlığını belirterek; "İfademizi verdik çıkıyoruz. Bizim katıldığımız etkinlik deprem konseri değil, Gazze'ye yardım konseriydi, bunu da düzelttik. Herhangi bir yardım faaliyetinde bizzat bulunmadığımı da belirttim. Yazık..." açıklamasında bulundu.

İfadelerin tamamlanmasının ardından ünlü isimler ve avukatları adliyeden ayrıldı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.