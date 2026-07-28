Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti

PİYASADA SON DURUM NE?

Altın cephesindeki kayıp ise dikkat çekiyor. Ons altın günlük bazda yüzde 1,5 üzerinde bir kayıp yaşarken anlık olarak 4 bin 26 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Serbest piyasada Gram altın cephesinde de aynı şekilde bir düşüş göze çarptı. 100 TL’lik bir azalış ile 6 bin 120 seviyelerine kadar geldi. Ancak anlık olarak 6 bin 128 TL’de satışa sunuluyor.