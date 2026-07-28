Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti

Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti

Piyasalar yarın 21.00'de FED tarafından açıklanacak olan faiz kararına odaklandı. Filiz Eryılmaz, piyasa beklentilerine ve olası senaryolara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz altın cephesi için kritik rakamları verdi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 1

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda nefesler tutuldu. Fed Başkanı Kevin Warsh'un toplantı sonrası vereceği mesajlarda enflasyon risklerine dikkat çekerek "şahin" bir duruş sergileyeceği beklentisi, ons altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 2

Piyasalar ağırlıklı olarak faizlerin sabit bırakılmasını beklese de, masada faiz artırımı seçeneğinin de bulunması yatırımcıların tedirginliğini artırıyor.

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 3

Konuya ilişkin Habertürk ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasa beklentilerine ve olası senaryolara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 4

"Piyasadaki mevcut fiyatlamaların yüzde 65 oranında "faizin sabit tutulacağına", yüzde 35 oranında ise "25 baz puanlık faiz artışına" işaret ettiğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, Fed kararlarında yüzde 80'in altında kalan ihtimallere kesinlik atfedilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 5

Eryılmaz, piyasanın masada neden bir faiz artışı senaryosu tuttuğunu ise şu faktörlere bağladı:

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 6

“Son dönemde hızla tırmanan petrol ve enerji fiyatları. Küresel çapta bir barış zemininin kurulamaması ve buna bağlı artan piyasa oynaklığı. Bu risklerin ABD enflasyonunu yeniden tetikleyebileceği endişesiyle Fed'in ön alarak faiz artışına gidebileceği düşüncesi. Bazı Fed üyelerinin şahin tondaki açıklamaları ve faiz artışına işaret eden nokta grafikleri.”

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 7

Kişisel beklentisinin faizlerin sabit bırakılması yönünde olduğunu ifade eden Eryılmaz, yine de yatırımcıların sürprizlere karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 8

Şu anki piyasa dinamiklerinde bir faiz artışının fiyatlanmadığını belirten uzman isim, olası bir artırım senaryosunun etkilerini "Eğer yarın faiz artırımı gelirse; dolarda ve tahvil fiyatlarında sert yükselişler, endekslerde ise belirgin bir baskılanma görürüz. Bu senaryoda değerli metallerde oldukça sert satışlar yaşanır. Ons altının doğrudan 4.000 doların, gram altının ise 6.100 hatta 6.000 liranın altına inmesi beni hiç şaşırtmaz” şeklinde özetledi.

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 9

Faizlerin sabit bırakılmasının piyasalar üzerinde büyük bir şok yaratmayacağını, asıl belirleyici unsurun kararın ardından verilecek sözlü mesajlar olduğunu belirten Eryılmaz, "güvercin" bir algının piyasaları hareketlendirebileceğini dile getirdi.

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 10

ABD'de haziran ayı enflasyonunun düşük gelmesinin ardından Başkan Kevin Warsh'un çizeceği ılımlı bir tablonun piyasalarca güvercin algılanabileceğini belirten Eryılmaz; Fed'in ileriye dönük net sözlü yönlendirmelerden kaçınmasının da yatırımcılar tarafından, "Trump'tan çekiniyorlar, bu yüzden şahin konuşamıyorlar" şeklinde okunabileceğine dikkat çekti.

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 11

Eryılmaz, karar gününe dair nihai beklentisini ise şu sözlerle noktaladı:

"Benim günün sonundaki beklentim faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Ancak Fed, eylül ayındaki olası bir faiz artışı ihtimalini masadan tamamen kaldırmayacaktır. Mevcut durumu koruyarak, bir miktar daha şahin bir tona kaymaları güçlü bir ihtimal. Öte yandan, karar metni artık çok kısaltıldı. Bu toplantıda 12 üyeden kaçının faizi sabit tutmaya karşı çıkarak artırım yönünde oy kullanacağı son derece kritik. Muhalif oy sayısının yüksek çıkması, piyasa tarafından doğrudan şahin bir mesaj olarak algılanacaktır."

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 12

PİYASADA SON DURUM NE?

Altın cephesindeki kayıp ise dikkat çekiyor. Ons altın günlük bazda yüzde 1,5 üzerinde bir kayıp yaşarken anlık olarak 4 bin 26 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Serbest piyasada Gram altın cephesinde de aynı şekilde bir düşüş göze çarptı. 100 TL’lik bir azalış ile 6 bin 120 seviyelerine kadar geldi. Ancak anlık olarak 6 bin 128 TL’de satışa sunuluyor.

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Filiz Eryılmaz gram altın için rakamlar verdi: Çarşamba gününü işaret etti - Resim: 13

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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