CHP’nin "rozet takma" etkinliğine figüranların getirilmesine ilişkin haberle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayı ortaya çıkaran BirGün muhabiri Ebru Çelik ve BirGün Web Koordinatörleri Uğur Koç ile Berkant Gültekin, yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

CHP’nin rozet takma etkinliğine figüranların getirilmesine ilişkin haberle ilgili, olayı ortaya çıkaran BirGün muhabiri Ebru Çelik ve BirGün Web Koordinatörleri Uğur Koç ile Berkant Gültekin, yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

Ebru Çelik, CHP üye katılım töreninde cast ajansı aracılığıyla ücretli figüran taşındığını ortaya çıkarmıştı. Habere göre, törene farklı cast ajanslarından yüzlerce figüran 950 lira karşılığında taşınmıştı.

Çelik, katılımcı gözlemle yaptığı ve somut bilgilere dayanan haberi sonrası mutlak butlan yönetimi tarafından hedef gösterilmişti.

AJANSIN AÇIKLAMASI, HABERİ DOĞRULAMIŞTI

Törene figüran taşıyan ajanslardan birinin yaptığı açıklama da haberin doğruluğunu ortaya koymuştu.

Merss Prodüksiyon'un sahibi Ömer İne, organizasyona figüran sağladığını doğrularken, CHP'den herhangi bir ücret almadığını ve çalışmayı tamamen kendi iradesiyle yürüttüğünü söylemişti.

Ajansın açıklamasında, "Gerçekleştirilen organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya CHP İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmamıştır. Çalışmalarımız herhangi bir kurum, makam veya il başkanlığının talimatıyla değil, tamamen dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla yürütülmüştür. Bizler talimatla değil, yürekten ve inançla iş yapan bir anlayışa sahibiz. Dostumuza ve arkadaşımıza verdiğimiz bu desteğin ticari ya da siyasi bir pazarlık gibi yansıtılma çabalarını üzülerek takip ediyor, gerçeği en yalın haliyle bilgilerinize sunuyoruz" denilmişti.

Ayrıca etkinlik alanından paylaşılan yeni görüntüler de törene figüran taşındığını ortaya koymuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde soruşturma açtı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır" ifadeleri yer aldı.

BİRGÜN ÇALIŞANLARI İFADEYE ÇAĞRILDI

Son olarak; olayı ortaya çıkaran muhabir Ebru Çelik ve BirGün Web Koordinatörleri Uğur Koç ile Berkant Gültekin, yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

Ebru Çelik, Uğur Koç ve Berkant Gültekin, yarın Basın Suçları Savcılığı'nda ifade verecek.