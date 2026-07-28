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Geçtiğimiz hafta 102 doları aşan Brent petrol, son iki işlem gününde yaşanan sert düşüşle dikkat çekti. 4 gün içinde Brent petrol 85 doların altına düşerek yüzde 13,60’lık bir kayıp yaşadı.

Asya işlemlerinde Brent petrolün varili yüzde 0,6 düşüşle 87,85 dolara, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,8 kayıpla 81,96 dolara kadar geriledi. Her iki gösterge de önceki seansta yüzde 9'dan fazla değer kaybı oldu.

DİPLOMASİDEKİ RAHATLAMA FİYATLARI AŞAĞA ÇEKTİ

Sert düşüşün nedeni ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile Tahran arasında çatışmayı sona erdirmeye yönelik görüşmeler yürütüldüğünü açıklamasının etkili olduğu belirtiliyor. ABD'nin yeni saldırıları durdurması sonrasında İran'ın da misilleme saldırılarını askıya alması ve Çin'in diplomatik girişimlere destek verdiğine ilişkin haberler piyasalardaki risk algısını azalttığı uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Böylece yatırımcılar, Orta Doğu'da petrol arzını sekteye uğratabilecek senaryolara yönelik pozisyonlardan çıkış yaşandı.