Kaynak: DHA

İstanbul Valiliği, öğrenciler ile eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeni yapılacak okullarda yeterli kapasitede mescit planlanması, mevcut okullarda ise uygun alanların cuma mescidi olarak düzenlenmesi yönelik 39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderdi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla 39 ilçe kaymakamlığı ve ilgili kurumlara okullarda mescit alanı oluşturulmasına ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasının önem taşıdığı belirtilerek, okul ortamlarında uygun ibadet alanlarının oluşturulmasının eğitim hizmetlerinin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğu ifade edildi.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine atıfta bulunuldu.

OKULLARDA ALAN DÜZENLENECEK

Valilik yazısına göre, yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında cuma namazının kılınmasına imkan sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanlarına yer verilmesi istendi. Halihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise mevcut imkanlar doğrultusunda uygun alanların cuma mescidi olarak kullanılmak üzere düzenlenmesi talep edildi. Yazıda, öğrencilerin ibadetlerini güvenli şekilde yerine getirebilmeleri, ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilmesi ve eğitim-öğretim süreçlerinin aksamadan sürdürülmesinin amaçlandığı belirtildi. Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen yazı, bilgi ve gereği için 39 ilçe kaymakamlığı ile ilgili kurumlara iletildi.

Valilikten gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ile birlikte, inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirebilecekleri alanların sağlanması eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (c) bendi ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 81. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde; öğrencilerin uygun zaman aralıklarında ibadetlerini güvenli olarak yerine getirebilmeleri ve ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışlarının en aza indirilerek eğitim süreçlerinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyesinde uygun fiziki şartlara sahip mescit alanlarının oluşturulması gerekmektedir.

Bu kapsamda; yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında, cuma namazı kılınabilmesine imkan sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanına yer verilmesi, halihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise mevcut imkanlar çerçevesinde uygun alanların dönüştürülmesi suretiyle, cuma mescidi olarak kullanılmak üzere alan oluşturulması hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim."