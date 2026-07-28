Real Madrid rekor gelir açıkladı: Tarihte hiçbir spor kulübü bu rakama ulaşamadı

MALİ YAPI GÜCÜNÜ KORUYOR

Real Madrid, sezonu 624 milyon Euro öz kaynak, 82,8 milyon Euro nakit rezervi ve sadece 8,7 milyon Euro net borç ile kapattı.

Kulüp ayrıca kullanılmayan 475 milyon Euro'luk kredi limitine sahip olduğunu açıklarken, 2025-2026 sezonunda vergi ve sosyal güvenlik sistemine toplam 354,8 milyon Euro katkı sağladığını duyurdu.