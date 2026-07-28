Mali açıdan dünya sporunun zirvesindeki yerini koruyan Real Madrid, açıkladığı rekor rakamlarla bir kez daha ekonomik gücünü gözler önüne serdi.
Real Madrid rekor gelir açıkladı: Tarihte hiçbir spor kulübü bu rakama ulaşamadı
Real Madrid, 2025-2026 sezonuna ait mali sonuçlarını açıkladı. İspanyol devi, 1,221 milyar Euro işletme geliriyle spor tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk kulüp oldu.Furkan Çelik
1,2 MİLYAR EURO BARAJINI AŞAN İLK SPOR KULÜBÜ
Real Madrid, 2025-2026 sezonunda oyuncu satışları hariç 1 milyar 221 milyon Euro işletme geliri elde etti.
Bu rakam, bir önceki sezona göre yüzde 3,1 artış anlamına gelirken, İspanyol kulübü spor tarihinde 1,2 milyar Euro gelir barajını aşan ilk spor kulübü olmayı başardı.
STADYUM VE SPONSORLUK GELİRLERİ REKORU GETİRDİ
Gelir artışında Santiago Bernabeu Stadyumu ile pazarlama faaliyetleri önemli rol oynadı.
Stadyum gelirleri yüzde 11 artarak 363 milyon Euro'ya, pazarlama gelirleri ise yüzde 6 yükselerek 539 milyon Euro'ya ulaştı. Kulüp, Bernabeu'nun yenilenmesinin ardından stat gelirlerinin, renovasyon öncesine göre iki katından fazla arttığını açıkladı.
TARİHİN EN YÜKSEK EBITDA'SI
Real Madrid'in faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı (EBITDA) 287,4 milyon Euro olarak gerçekleşti.
Kulüp ayrıca varlık satışları öncesi EBITDA'da 242,9 milyon Euro seviyesine ulaşarak iki alanda da tarihinin en yüksek rakamlarını elde etti.
26 YILDIR KAR EDİYOR
İspanyol devi, 2025-2026 sezonunu 26,3 milyon Euro net karla kapattı.
Böylece Real Madrid, 2000 yılından bu yana üst üste 26'ncı mali yılını da karla tamamlamış oldu.
YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR
Kulüp, 2025-2026 sezonunda tesisler, teknoloji altyapısı ve sportif kadrolara toplam 192 milyon Euro yatırım yaptı.
Bunun 161 milyon Euro'luk bölümü futbolcu transferlerine ayrılırken, Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesi için yapılan toplam yatırım ise 1 milyar 407,7 milyon Euro'ya ulaştı.
MALİ YAPI GÜCÜNÜ KORUYOR
Real Madrid, sezonu 624 milyon Euro öz kaynak, 82,8 milyon Euro nakit rezervi ve sadece 8,7 milyon Euro net borç ile kapattı.
Kulüp ayrıca kullanılmayan 475 milyon Euro'luk kredi limitine sahip olduğunu açıklarken, 2025-2026 sezonunda vergi ve sosyal güvenlik sistemine toplam 354,8 milyon Euro katkı sağladığını duyurdu.