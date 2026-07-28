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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş yaparken ve hizmet alırken sıklıkla karşılaştığı mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı. Şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek ve haksız fiyat uygulamalarını engellemek hedefiyle yapılan açıklamada; restoranlardaki gizli masraflardan açık ürünlerdeki ambalaj oyunlarına kadar pek çok başlığa dikkat çekildi.

RESTORAN VE KAFELERDE "SÜRPRİZ ÜCRET" DEVRİ KAPANDI

Bakanlık açıklamasında, restoran, kafe ve benzeri yeme-içme işletmelerinde fiyat listesinde açıkça yer almayan hiçbir ilave ücretin talep edilemeyeceği vurgulandı. İşletmelerin servis, masa veya kuver adı altında menü dışı ücret almasının mevzuata aykırı olduğu hatırlatılırken, bahşişin ise tamamen tüketicinin kendi isteğine bağlı ve gönüllülük esasına dayalı bir ödeme olduğu belirtildi.

YALNIZCA "QR KOD" MENÜ SUNMAK YASAK

Son dönemde yaygınlaşan dijital menü uygulamalarına da değinilen açıklamada, işletmelerin müşterilerine "yalnızca" QR kod üzerinden menü sunamayacağı ifade edildi. Tesislerin, dijital erişim imkanının yanı sıra tüketicilerin doğrudan inceleyebileceği basılı ve fiziksel fiyat listelerini de mekanda bulundurmakla yükümlü olduğu kaydedildi.

KASADA FİYAT FARKI VARSA DÜŞÜK OLAN GEÇERLİ

Alışveriş esnasında etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyuşmazlık yaşanması durumunda, Kanun gereği her zaman tüketici lehine olan daha düşük fiyatın uygulanması gerektiği hatırlatıldı.

Pazarda, şarküteride veya markette açıkta satılan gıda ürünlerinin fiyatlandırılmasına ilişkin kural da net bir dille ifade edildi. Ürünün içine koyulduğu kap, poşet veya ambalajın ağırlığı (dara) kesinlikle toplam fiyata dahil edilemeyecek. Vatandaşlar sadece satın aldıkları ürünün net ağırlığı kadar ödeme yapacak.

Haklarını bilen tüketicinin adil piyasanın en önemli teminatı olduğunu belirten Ticaret Bakanlığı, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. Konuya ilişkin detaylı bilgi grafikleri Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşların bilgisine sunuldu.