Kaynak: ANKA

Yıllardır ailece çiftçilik yaptığını belirten Samet Kocamanoğlu, geçen yıl ektikleri buğdaydan maliyetlerin altında kalarak büyük zarar ettiklerini aktardı. Artan mazot ve gübre fiyatları nedeniyle üretimden çekilmek zorunda kaldıklarını ifade eden Kocamanoğlu, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Bu sene tarlamızı ekemedik, tarlasını boş bırakan, ekemeyen benim gibi başka çiftçiler de var. Maliyet çok yüksek, gübre olsun, mazot olsun ondan tarlamızı ekemedik. Geçen sene ektik, zarar ettik. Buğday ekmiştik çok zarar ettik, maliyeti aştı bile. Ondan dolayı bıraktık, ekmiyoruz tarlayı. Çiftçinin hali perişan. Hayvancılık yapıyorduk, hayvancılığı da bıraktık. Çiftçilik yapıyorduk, çiftçiliği de bıraktık. Gidecek yerimiz olsa şehre göçeceğiz ama şehirde de aç kalırız, asgari ücretle geçinemeyiz. İnsan zarar ettiği işi yapar mı? Kâr etsek bu işi her sene yaparız. Açıklanan taban fiyatı maliyetlere göre çok düşük."

"MAZOT 80 LİRA, GÜBRE 1500 LİRA! EKMEYİNCE DAHA KARLIYIM"

Tarlasının otlar içinde kaldığını gösteren çiftçi Mehmet Püsküllüoğlu ise girdi kalemlerini tek tek hesaplayarak ekim yapmanın imkansız hale geldiğini belirtti:

ÇİFTÇİNİN BÜKÜLEN BELİ: GİRDİLER

Mazot fiyatı: 80 TL

Gübre fiyatı: 1.500 TL

İLAÇ VE BİÇERDÖVER MASRAFI: MAHSULÜN GETİRİSİNİ AŞIYOR

Maliyetlerin kaldırılamaz boyuta ulaştığını belirten Püsküllüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mazot 80 lira, gübre olmuş 1500 lira, ilaç o para, biçerdöver parası, hepsini hesapladık mı aldığımız mahsul zaten karşılamıyor harcadığımızı.

Niye zarar edeyim ki? Zarar etmemek için dikmiyorum. Tarlayı böyle gördüğünüz gibi ot bastı, bomboş bıraktık. Dikecek, ekecek gücümüz kalmadı. Zarar edeceğime ekmem, hiç dikmem böyle kâr ederim. Dikmeden daha kar ederim, daha karlıyım."