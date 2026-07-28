ABD’li dev şirket State Street Asset Management altında rakam verdi: Altının 2027’ye gireceği seviye açıklandı

Gelecek hafta açıklanacak olan Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verilerinin altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici bir rol üstleneceği öngörülüyor. Haziran ayında sadece 57.000 yeni istihdam yaratıldığını ve bu rakamın beklentilerin belirgin şekilde altında kaldığını hatırlatan Doshi, istihdam tarafında yaşanacak olası yeni bir zayıflığın, piyasaların faiz artırımı beklentilerini süratle revize etmesine yol açabileceğini ifade etti.