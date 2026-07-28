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Kaynak: AA

Yonhap ajansının haberine göre Pyeongtaek şehrindeki Osan Hava Üssü'nde saat 17.00 civarında beyaz fosfor sızıntısı gerçekleşti.

BEYAZ FOSFOR TEHLİKESİ

Sızıntının saptanmasının ardından üs çevresindeki sivillere yönelik "geçici olarak güvenli bir yere gidilmesini kapsayan" tahliye emri verildi.

Askeri üs içinde dekontaminasyon çalışmaları yapılırken, üssün 300 ila 500 metre çevresinde kolluk kuvvetleri araçları kullanılarak güvenlik kordonu oluşturuldu. Yayalar engellendi ve trafikteki araçların güzergahları da değiştirildi.

ABD tarafından yapılan açıklamada "bir kaza ve aşırı ihtiyat nedeniyle" üssün çevresinde güvenlik kordonu oluşturulduğu ve konunun titizlikle ele alındığı aktarıldı.

İŞLEVİ NE?

Beyaz fosfor, yangın çıkarıcı mühimmat ve duman bombalarında kullanılan bir kimyasal madde olarak tanımlanıyor. Ateşlendiğinde son derece yüksek sıcaklıklarda yanan beyaz fosfor, binaları ateşe verebilir ve insan etini kemiğe kadar yakabilme durumu var.