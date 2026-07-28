Oyun alanı değil sanat eseri: ABD'de sahildeki sıra dışı pinpon masalarına yoğun ilgi

Sergilenen her çalışma, masa tenisini farklı tarihsel ve sosyolojik referanslarla yeniden kurguluyor:

Ilana Harris-Babou: Seramik plaj objeleriyle topun akışını kesintiye uğratırken tasarladığı oturma alanlarıyla sosyal etkileşimi teşvik ediyor.

Las Hermanas Iglesias: "DiMeLo" adını verdiği paslanmaz çelik masaya glockenspiel, davul ve zil gibi enstrümanlar entegre ederek her ralliyi ritmik bir ses kompozisyonuna çeviriyor.