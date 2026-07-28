New York’un Queens bölgesinde yer alan Rockaway Beach, alışılmışın dışında bir kamusal sanat projesine ev sahipliği yapıyor. Public Art Fund tarafından organize edilen ve küratörlüğünü Gabriela López Dena’nın üstlendiği Between Tides isimli sergi, geleneksel pinpon masalarını ilginç sanat eserlerine dönüştürüyor.
Oyun alanı değil sanat eseri: ABD'de sahildeki sıra dışı pinpon masalarına yoğun ilgi
New York’taki Rockaway Beach’te düzenlenen Between Tides sergisi, altı sanatçı tarafından tasarlanan sıra dışı pinpon masalarıyla klasik masa tenisi kurallarını yeniden şekillendiriyor. Public Art Fund organizasyonuyla kumsala kurulan heykelsi masalar, ziyaretçilere ücretsiz bir deneyim sunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Kumsala doğrudan yerleştirilen altı farklı masa, ziyaretçileri yalnızca masa tenisi oynamaya değil, oyunun yerleşik kurallarını yeniden sorgulamaya çağırıyor. Sergide; Ilana Harris-Babou, Moko Fukuyama, Las Hermanas Iglesias, Amalia Pica, Carlos H. Matos ve SUPERFLEX kolektifinin imzasını taşıyan, tamamen işlevsel heykelsi masalar bulunuyor.
"Between Tides" sergisinin temel odağı, bilinen masa tenisi kurallarını kasıtlı bir biçimde bozmak üzerine kurulu. Tasarımlarda topun gidişatını engelleyen dev deniz canlısı figürleri, topu içine çeken boşluklar ve beklenmedik engeller yer alıyor.
Bu durum, tecrübeli oyuncuların teknik avantajlarını geçersiz kılarken acemi oyuncularla uzmanları aynı başlangıç noktasında bir araya getiriyor. Böylelikle rekabetçi anlayış; yerini birlikte keşfetmeye, doğaçlamaya ve kolektif bir oyun süreci yaratmaya bırakıyor.
Sergilenen her çalışma, masa tenisini farklı tarihsel ve sosyolojik referanslarla yeniden kurguluyor:
Ilana Harris-Babou: Seramik plaj objeleriyle topun akışını kesintiye uğratırken tasarladığı oturma alanlarıyla sosyal etkileşimi teşvik ediyor.
Las Hermanas Iglesias: "DiMeLo" adını verdiği paslanmaz çelik masaya glockenspiel, davul ve zil gibi enstrümanlar entegre ederek her ralliyi ritmik bir ses kompozisyonuna çeviriyor.
Amalia Pica: "Fair Play" adlı eserinde sekiz masa yüzeyini zikzak formunda birleştirerek aynı anda 10 kişinin katılabildiği ortaklaşa bir oyun alanı sunuyor.
Carlos H. Matos: "Tlachco" isimli çalışmasında çağdaş pinpon masasını Mezoamerika’nın kadim top oyunu Ulama’nın eğimli duvarları ve halkalarıyla birleştiriyor.
SUPERFLEX: Pembe cantera taşından ürettiği "Fish Ping-Pong" adlı eserde delikli yüzey yapısıyla oyunu öngörülemez yönlere taşıyarak plajın doğal dokusuyla bütünleşiyor.
27 Haziran - 13 Eylül 2026 tarihleri arasında halka açık ve ücretsiz olarak gezilebilen sergide; cuma, cumartesi ve pazar günleri sporseverlere raket ile top ekipmanı sağlanıyor.
Masa tenisinin Viktorya dönemi İngiltere'sindeki salon oyunundan olimpik bir disipline uzanan geçmişini hatırlatan proje, bu tanıdık sporu kamusal alanda yeni karşılaşmalar ve ortak deneyimler üreten sanatsal bir zemin olarak yeniden ele alıyor.