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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin kapalı grup toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada, "Yenilik milletimizin talebi. YENİ Parti milletimizin ihtiyacıydı. Milletin beklentilerine yönelik olarak partimizi kurduk. Ana muhalefet partisi olduk." dedi. Özel, sözlerinin devamında ise "Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir başka parti yok siyasi tarihimizde. Onun hem heyecanı hem sorumluluğu içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

DİVANDA VE GRUP YÖNETİMİNDE YER ALACAK İSİMLER BELİRLENDİ

Özel’in başkanlık ettiği, 90 YENİ Parti milletvekilinin katıldığı kapalı grup toplantısı 12.35 civarında sona erdi. Toplantısı sonrası Özel, "Partimiz göreve başlamıştır. Yeni partimiz milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. YENİ Parti grup yönetiminin, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'tan oluşturulduğu bildirildi. YENİ Parti’nin Meclis Başkanvekili ise Tekin Bingöl oldu.

Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Parti Meclisi (PM) listesinde yer almayan ve Kurucular Kurulu üyesi olan isimlerin grup yönetiminde görevlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"PM dışında kalan arkadaşlar, orada kent odalarını burada da görevlendirildi. Kurucu olup da 91 kişi içerisinde PM'de yer almayan arkadaşlar burada değerlendirildi."

MECLİS BAŞKAN DİVANI VE KATİP ÜYE SEÇİMİ

Meclis Başkan Divanı’ndaki mevcut görev dağılımının aynen devam edeceğini ifade eden Emre, "Onu aynı arkadaşlar devam ettirecek. Sadece katip üye seçeceğiz. Orada bir değişiklik olacak, onu da şimdi seçeceğiz birazdan. Daha seçmedik yani, seçelim sonra söyleyelim onu" açıklamasında bulundu.

Kapalı grup toplantısında YENİ Parti’nin TBMM Başkanvekili ve Meclis Başkanlık Divanı'nda görev alacak İdare Amiri ile katip üye ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Belirlenen isimler TBMM Başkanlığı'na bildirilecek.

Özgür Özel'in liderliğinde kurulan ve TBMM'deki en büyük ikinci gruba sahip YENİ Parti'nin grup toplantıları büyük salonda yapılacak. YENİ Parti'nin grup toplantıları salı günleri saat 11.45'te yapılacak. Saat 13.30'da ise aynı salonda CHP'nin grup toplantısı düzenlenecek.