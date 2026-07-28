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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Yavuz Oğhan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kendisi hakkında öne sürdüğü iddialar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başvuruda Tekin hakkında üç ayrı suçtan soruşturma açılması talep edildi.

TARTIŞMA BASIN AÇIKLAMASININ ARDINDAN BÜYÜDÜ

BirGün gazetesinin gündeme taşıdığı CHP üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla ücretli figüran taşındığı iddiasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Gürsel Tekin, açıklamalarında muhalif medya kuruluşlarını da hedef alan ifadeler kullandı.

Tekin, Gazete Pencere ile ilgili açıklamasında, "Birinci fatura 50 milyon, ikincisi 294 milyon, üçüncüsü 240 milyon lira. Elbette saldırıyla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından gazeteci Yavuz Oğhan yargı yoluna başvurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA ÜÇ AYRI SUÇLAMA

Yavuz Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Gürsel Tekin'in kamuoyuna yaptığı açıklamalarla gerçeğe aykırı bilgiler verdiği ve müvekkilini hedef gösterdiği öne sürüldü.

Dilekçede, açıklamalarda bahsi geçen faturalardaki tutarların kamuoyuna kasıtlı şekilde yanlış aktarıldığı, faturaların hukuki dayanağının gizlenerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Ayrıca söz konusu faturaların, Yavuz Oğhan'ın butlan kararı öncesinde CHP İletişim Danışmanlığı görevini yürüttüğü dönemde aldığı hizmet bedellerine ilişkin olduğu savunuldu.

SORUŞTURMA VE KAMU DAVASI TALEBİ

Suç duyurusu dilekçesinde Gürsel Tekin hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "iftira" ve "alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatılması istendi.

Başvuruda ayrıca, yürütülecek soruşturmanın ardından Gürsel Tekin hakkında kamu davası açılarak cezalandırılması talep edildi.

GÖZLER SAVCILIĞIN VERECEĞİ KARARDA

Yavuz Oğhan'ın suç duyurusuyla birlikte taraflar arasındaki tartışma yargıya taşınmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvuruyla ilgili nasıl bir işlem yapacağı ve soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.