Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2026 yılı Mart ayı verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan araçlar içerisinde motosikletlerin payı yüzde 34,8 gibi yüksek bir orana ulaştı. Toplam trafiğe kayıtlı taşıtlar içindeki payı ise yüzde 21,2 seviyesine yükseldi.
TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir
Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçlar içerisindeki payı yüzde 21’i aşan motosikletler için TÜVTÜRK’ten çok kritik bir muayene çağrısı geldi. TÜVTÜRK; fren, lastik ve aydınlatma kusurlarına dikkat çekti. İşte motosiklet sürücülerinin muayene öncesinde mutlaka yapması gereken hayati kontroller.Kaynak: İHA
Motosikletlerin bireysel ulaşımdaki hacmi hızla artarken, TÜVTÜRK teknik kontrollerin yola çıkmadan önce olası riskleri saptamadaki hayati rolüne vurgu yaptı.
Verilere göre trafikteki her 100 motosikletten yaklaşık 17’si ağır kusur veya emniyetsiz bulunarak ilk muayeneden geçemiyor. Buna rağmen trafikteki birçok motosikletin zorunlu muayenesini yaptırmadan seyrettiği görülüyor.
Muayenesiz Ve Ağır Kusurlu Araçlara "Trafikten Men" Yaptırımı
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince; periyodik muayenesi yaptırılmamış araçların tespiti halinde idari para cezası uygulanıyor ve sürücülere muayeneyi yaptırmaları için süre tanınıyor. Muayenesi eksik şekilde trafiğe çıkmaya devam eden ya da muayenede "Ağır Kusurlu / Emniyetsiz" bulunup verilen süre içinde bu kusurlarını gidermeyen araçlar kolluk kuvvetlerince trafikten men edilerek otoparka çekilebiliyor.
TÜİK VE TÜVTÜRK MOTOSİKLET VERİLERİ
Mart 2026 Yeni Kayıt Payı : Yüzde 34,8
Trafikteki Toplam Taşıt Payı : Yüzde 21,2
Muayeneden Kalma/Kusur Oranı: Yüzde 17
Özel Fren Testli İstasyonlar: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla
Muayenede En Çok Sınıfta Kalan 3 Aksam
TÜVTÜRK verilerine göre motosiklet muayenelerinde en çok karşılaşılan ve sürüş emniyetini doğrudan tehdit eden kusurlar şöyle sıralanıyor:
Fren Sistemi Uygunsuzlukları
Ani manevra ve duruşlarda denge kaybına yol açan fren eksiklikleri.
Lastik Hasarları ve Aşınmaları
Yol tutuşunu zayıflatan ve devrilme riskini artıran yıpranmalar.
Aydınlatma Problemleri
Gece ve gündüz görünürlüğü engelleyen far/sinyal arızaları.
Şirket; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla’daki toplam 7 istasyonda motosikletlere özel geliştirilmiş fren test cihazlarıyla detaylı ölçümler yapıyor.
Muayeneye Gitmeden Önce Bu Kontrolleri Mutlaka Yapın
TÜVTÜRK, sürücülerin istasyonlara gelmeden önce yapabileceği ve muayene sürecini kolaylaştıracak pratik adımları şu şekilde sıraladı:
Lastik Kontrolü
Lastiklerin fiziki durumu incelenmeli, aşınma veya çatlak/hasar varsa muayene öncesi mutlaka giderilmelidir.
Aydınlatma Testi
Sinyaller, farlar ve özellikle hem ön hem de arka fren sıkıldığında ayrı ayrı yanan fren lambası kontrol edilmelidir.
Fren Fonksiyonu
Fren sisteminin çalışmaması durumunda muayene sürecinin hiç başlatılamayacağı unutulmamalıdır.
Ekipman Güvenliği
Kask, dizlik ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların sürüş esnasında bulundurulması hem trafik güvenliği hem de muayene standartları açısından şarttır.