Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir

TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçlar içerisindeki payı yüzde 21’i aşan motosikletler için TÜVTÜRK’ten çok kritik bir muayene çağrısı geldi. TÜVTÜRK; fren, lastik ve aydınlatma kusurlarına dikkat çekti. İşte motosiklet sürücülerinin muayene öncesinde mutlaka yapması gereken hayati kontroller.

Kaynak: İHA
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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2026 yılı Mart ayı verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan araçlar içerisinde motosikletlerin payı yüzde 34,8 gibi yüksek bir orana ulaştı. Toplam trafiğe kayıtlı taşıtlar içindeki payı ise yüzde 21,2 seviyesine yükseldi.

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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 2

Motosikletlerin bireysel ulaşımdaki hacmi hızla artarken, TÜVTÜRK teknik kontrollerin yola çıkmadan önce olası riskleri saptamadaki hayati rolüne vurgu yaptı.

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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 3

Verilere göre trafikteki her 100 motosikletten yaklaşık 17’si ağır kusur veya emniyetsiz bulunarak ilk muayeneden geçemiyor. Buna rağmen trafikteki birçok motosikletin zorunlu muayenesini yaptırmadan seyrettiği görülüyor.

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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 4

Muayenesiz Ve Ağır Kusurlu Araçlara "Trafikten Men" Yaptırımı
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince; periyodik muayenesi yaptırılmamış araçların tespiti halinde idari para cezası uygulanıyor ve sürücülere muayeneyi yaptırmaları için süre tanınıyor. Muayenesi eksik şekilde trafiğe çıkmaya devam eden ya da muayenede "Ağır Kusurlu / Emniyetsiz" bulunup verilen süre içinde bu kusurlarını gidermeyen araçlar kolluk kuvvetlerince trafikten men edilerek otoparka çekilebiliyor.

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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 5

TÜİK VE TÜVTÜRK MOTOSİKLET VERİLERİ

Mart 2026 Yeni Kayıt Payı : Yüzde 34,8

Trafikteki Toplam Taşıt Payı : Yüzde 21,2

Muayeneden Kalma/Kusur Oranı: Yüzde 17

Özel Fren Testli İstasyonlar: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla

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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 6

Muayenede En Çok Sınıfta Kalan 3 Aksam

TÜVTÜRK verilerine göre motosiklet muayenelerinde en çok karşılaşılan ve sürüş emniyetini doğrudan tehdit eden kusurlar şöyle sıralanıyor:

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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 7

Fren Sistemi Uygunsuzlukları

Ani manevra ve duruşlarda denge kaybına yol açan fren eksiklikleri.

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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 8

Lastik Hasarları ve Aşınmaları

Yol tutuşunu zayıflatan ve devrilme riskini artıran yıpranmalar.

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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 9

Aydınlatma Problemleri

Gece ve gündüz görünürlüğü engelleyen far/sinyal arızaları.

Şirket; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla’daki toplam 7 istasyonda motosikletlere özel geliştirilmiş fren test cihazlarıyla detaylı ölçümler yapıyor.

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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 10

Muayeneye Gitmeden Önce Bu Kontrolleri Mutlaka Yapın

TÜVTÜRK, sürücülerin istasyonlara gelmeden önce yapabileceği ve muayene sürecini kolaylaştıracak pratik adımları şu şekilde sıraladı:

Lastik Kontrolü

Lastiklerin fiziki durumu incelenmeli, aşınma veya çatlak/hasar varsa muayene öncesi mutlaka giderilmelidir.

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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 11

Aydınlatma Testi

Sinyaller, farlar ve özellikle hem ön hem de arka fren sıkıldığında ayrı ayrı yanan fren lambası kontrol edilmelidir.
Fren Fonksiyonu

Fren sisteminin çalışmaması durumunda muayene sürecinin hiç başlatılamayacağı unutulmamalıdır.

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TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir - Resim: 12

Ekipman Güvenliği

Kask, dizlik ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların sürüş esnasında bulundurulması hem trafik güvenliği hem de muayene standartları açısından şarttır.

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