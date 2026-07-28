TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sürücüsüne hayati uyarı: Trafikten men edilebilir

Muayenesiz Ve Ağır Kusurlu Araçlara "Trafikten Men" Yaptırımı

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince; periyodik muayenesi yaptırılmamış araçların tespiti halinde idari para cezası uygulanıyor ve sürücülere muayeneyi yaptırmaları için süre tanınıyor. Muayenesi eksik şekilde trafiğe çıkmaya devam eden ya da muayenede "Ağır Kusurlu / Emniyetsiz" bulunup verilen süre içinde bu kusurlarını gidermeyen araçlar kolluk kuvvetlerince trafikten men edilerek otoparka çekilebiliyor.