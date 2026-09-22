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Y0ENİÇAĞ – 22 Eylül Salı gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: YARALILAR VAR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi saldırıdan etkilendi. Saldırıyı gerçekleştiren saldırganın gözaltına alındığı valilik tarafından açıklandı.

EKREM İMAMOĞLU 'MAKAM ARACI' DAVASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI: 'ENTERESAN MAHKEMELERDE DURUŞMALARA ÇIKIYORUM''

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirket aracını makam aracı olarak kullandığı ve masraflarını belediyeye ödettiği iddiasıyla yargılandığı davada da hakim karşısına çıktı.

AK PARTİ’DEN ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI İÇİN SEÇİM FORMÜLÜ: 1-2 HAFTA YETECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı tartışılırken dikkat çeken seçim formülünü açıkladı. Yavuz'a göre TBMM’nin Mayıs 2028’deki olağan seçim tarihinden yalnızca 1-2 hafta önce yenileme kararı alması yetecek.

GENAR SON ANKETİ YAYIMLADI: İŞTE İKTİDAR VE MUHALEFET ARASINDAKİ FARK

İktidara yakın olarak değerlendirilen GENAR Araştırma, eylül ayına ilişkin araştırma sonuçlarını yayımladı. Anketteki çarpıcı sonuçlar ve ittifak arayışları dikkat çekti.

ZEYNEL EMRE: ERDOĞAN'IN GÖREV SÜRESİ BİTTİ, BİR DAHA ADAY OLAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı bir kez daha tartışılmaya başladı. AK Parti kanadı Erdoğan'ın adaylığının kesinleştiğini söylese de, bunun mümkün olabilmesi için Anayasal olarak TBMM'nin feshi veya Anayasa değişikliği gerekiyor.

MANİSA TURGUTLU'DAKİ OKUL SALDIRISI SONRASI AKIN GÜRLEK'TEN İLK AÇIKLAMA: 4 GÖZALTI

Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında 2'si ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Saldırganla birlikte, anne, baba ve dedesi gözaltına alındı.

FON SORUŞTURMASINDA 'CÜBBELİ' VE 'DİYANET' DETAYI: ÖZEL JETLE UMRE SEYAHATİ

Fon soruşturmasında MASAK incelemeleri sürerken Pusula Holding bağlantılı para hareketleri ve lüks harcamalar medyaya yansıdı. Özel jetle umreye giden isimler arasında Cemal Vanlıoğlu ve Esat Palazoğlu’nun bulunduğu, 14,5 milyon dolarlık “Loretta” adlı yat alımının da incelendiği belirtildi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

SGK UZMANI DİLEK ETE AÇIKLADI: YÜZDE 25 KESİNTİ GERÇEĞİ

SGK Uzmanı Dilek Ete, 2008 yılından bu yana her ay SGK'ya hazineden aktarılan yüzde 25 oranındaki prim desteğinin 1 Ağustos itibarıyla kesilmesinin altındaki büyük tehlikeyi açıkladı.

AYM’DEN İŞE İADE KARARI: BİR AYRINTI DAVANIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İşe iade davasında verilen kararın ardından dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Yüksek Mahkeme, başvuruda dikkat çeken bir ayrıntıya işaret ederek mahkemeye erişim hakkı yönünden değerlendirme yaptı. Kararın gerekçesinde arabuluculuk sürecine ilişkin kritik ifadeler yer aldı.

İSTANBUL'DA METRO VE TRAMVAYLARDA ÜCRET SİSTEMİ DEĞİŞİYOR: HERKES FARKLI ÖDEYECEK

İstanbul'da metro ve tramvay hatlarında kısa ve uzun mesafe yolcuları arasındaki fiyat farkını düzenleyecek ücret iade sistemi altyapısında son aşamaya gelindi. Cihaz kurulumları tamamlanan yeni modelle yolcular sabit ücret değil, gidecekleri durağa göre ödeme yapacak.

YENİÇAĞ DÜNYA

ALMAN PARLAMENTOSU’NA TÜRK DAMGASI: HANGİ PARTİLERDEN KATILDILAR?

Berlin'deki eyalet parlamentosu seçimlerinde üç partiden 10 Türk aday milletvekili seçildi. Sol Parti'den Elif Eralp'in, koalisyon kurulması halinde eyalet başbakanı olması bekleniyor.

CİNDY CRAWFORD'UN OĞLU PRESLEY GERBER HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü isim Cindy Crawford ile Rande Gerber'in 27 yaşındaki model oğlu Presley Gerber yaşamını yitirdi.

YENİÇAĞ SPOR

ARDA GÜLER'E SERT MÜDAHALE BARDAĞI TAŞIRDI: TFF DÜĞMEYE BASTI

Real Madrid ile Atlético Madrid derbisinde Álex Baena'nın milli futbolcu Arda Güler'e yaptığı sert faul sonrası Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. TFF'nin, Arda'nın menajeriyle temasa geçerek İspanyol oyuncu hakkında disiplin işlemi uygulanması yönünde girişim başlattığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’A VLAHOVİC’TEN KÖTÜ HABER: MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Beşiktaş’ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Amedspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarıldı.

BEKLENEN MÜJDE GELDİ: VİCTOR OSİMHEN'İN DÖNECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi. Tedavi sürecinde sona olumlu yaklaşılan Nijeryalı yıldızın sahalara döneceği maç belli oldu.

MAURO ICARDI'YE 73 YILLIK CEZA

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan ve geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, ülkesi Arjantin’de karıştığı sıra dışı bir trafik skandalıyla gündeme oturdu.

YENİÇAĞ YAZAR

MEHMET ŞAHİNCİLEROĞLU YAZDI: MÜJDAT GEZEN VE PERRAN KUTMAN’DAN VEDA

Türk sineması ve tiyatrosunun hafızalara kazınan yapımlarından ‘Gırgıriye’, yoğun istek üzerine kısa bir aradan sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşuyor. Müjdat Gezen ile Perran Kutman’ı 46 yıl sonra yeniden aynı sahnede buluşturan müzikal, gördüğü yoğun ilginin ardından 7 oyunluk özel veda turnesi kapsamında seyircisiyle son kez buluşmaya hazırlanıyor.