Kaynak: İHA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması neticesinde yaralanan öğrencilerin olduğu belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleşti. Edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtığı aktarıldı.

Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde sağlık ekiplerine ihbar gerçekleştirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

VALİLİK: 8 KİŞİ SALDIRIDAN ETKİLENDİ

Manisa Valiliği olaya dair yeni gelişmeleri paylaştı. İlk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği saldırıyı gerçekleştiren saldırganın gözaltına alındığı valilik tarafından aktarıldı.

Valilik açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA: YARALI ÖĞRENCİLERİMİZ VAR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise X hesabı üzerinden olaya dair şu açıklamada bulundu:

"Turgutlu ilçemizde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimizin olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyor, tedavilerinin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını diliyor; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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