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Madrid derbisinde Álex Baena’nın milli futbolcu Arda Güler’e gerçekleştirdiği sert faulün ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sürece dahil oldu. Kulislerden sızan bilgilere göre TFF yetkilileri, pozisyonun hemen ardından milli oyuncunun menajeriyle iletişim kurarak izlenecek hukuki ve idari adımları değerlendirdi. Konuya ilişkin federasyon kanadından henüz resmi bir kamuoyu açıklaması yapılmadı.

İSPANYOL OYUNCU İÇİN DİSİPLİN TALEBİ

Milli futbolcuya yapılan faulün incelenmesini isteyen TFF, Álex Baena hakkında gerekli disiplin müeyyidelerinin uygulanması hedefiyle resmi girişimlerini başlattı. Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında gelişen atak esnasında Baena’nın arkadan sert müdahalesiyle yerde kalan Arda Güler, maçın hakemi Miguel Ángel Ortiz Arias’a kart itirazında bulunmuş ancak hakem pozisyonu kartsız geçiştirmişti.

İSPANYOL ESKİ HAKEMDEN KART DEĞERLENDİRMESİ

İspanya basınında da geniş yankı uyandıran pozisyonu değerlendiren eski hakem Iturralde González, Baena'nın Arda Güler'e arkadan dizle yaptığı müdahalenin net bir sarı kart gerektirdiğini vurguladı. Maçın ilerleyen dakikalarında iki oyuncu arasında ikili mücadelelerin dozu artarken, futbol kamuoyunun gözü TFF'nin uluslararası düzeyde yürüteceği adımlara çevrildi.