YENİ Parti lideri Özgür Özel'in elinde kalan "tek forveti" olarak ön plana çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konuşulmaya devam ediyor.
Mansur Yavaş'ı desteklemek için tek şart: Vazgeçsin
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar sürüyor. Her ne kadar milliyetçi partilerin desteği öne çıksa da, Yavaş'ın toplumun her kesiminden oy alabileceği değerlendiriliyor.Aykut Metehan
Özgür Özel'in "İmamoğlu'ndan korkuyorlar, aday yapmamak için her şeyi yapıyorlar. Mansur Bey adaylık için önemli bir seçenek" çıkışının ardından yeniden konuşulmaya başlanan süreç; Sinan Burhan'ın iddiası sonrası farklı bir boyut kazandı.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 yayınında Yavaş'ın adaylığı ve milliyetçi partilerin kendisine desteği ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüştüğünü söyleyen Burhan, Mansur Yavaş'a verilecek desteğin şartını açıkladı.
Burhan, Ağıralioğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Yeniden Refah Partisi ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin değerlendirmelerini aktardı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik tutumuna ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.
Sinan Burhan, Yavuz Ağıralioğlu’nun Mansur Yavaş’a verilebilecek desteğe ilişkin bir şart öne sürdüğünü belirtti. Burhan, Ağıralioğlu’nun konuya ilişkin ifadelerini şöyle aktardı:
"Mansur Bey'e destek vereceklerini ama bir şartla diyor. "
"Eğer diyor bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden vazgeçilir, yarı başkanlık ya da parlamenter sisteme geçilirse; bir geçiş döneminin, Türkiye'deki yeni sistemin öncüsü olarak biz Mansur Bey'e destek veririz."
Mansur Yavaş'ın etrafında bir "milliyetçi" konsensüs oluştuğunu söyleyen Burhan; "Mansur Yavaş'ın yeni sistemin öncüsü olması halinde destek görebileceğini" ifade etti.