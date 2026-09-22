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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne zaman yapılacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olup olmayacağı tartışmaları sürerken AK Parti’den seçim takvimine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Eskişehir’de düzenlenen “Türkiye Buluşmaları” programında partisinin seçim takvimine ilişkin çalışmalarını aktardı.

Yavuz’un açıklamasında en dikkat çekici bölüm ise seçimlerin yalnızca 1-2 hafta öne alınmasına ilişkin formül oldu.

MECLİS’TEN SEÇİM YENİLEME KARARI BEKLİYORLAR

Mevcut takvim değişmezse Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Mayıs 2028’de yapılacağını belirten Yavuz, TBMM’nin olağan seçim tarihinden kısa süre önce seçimlerin yenilenmesine karar vermesini istediklerini söyledi.

Yavuz, Meclis’in 2028 yılı içinde, olağan seçim tarihinden 1-2 hafta önce seçim yenileme kararı alması yönündeki beklentisini dile getirdi.





AK Parti yöneticisine göre bu formül, Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olabilmesinin önünü açacak. Yavuz, aynı yaklaşımı 21 Eylül’de Ağrı’da yaptığı açıklamada da dile getirerek, Meclis’in seçim yenileme kararının seçimi aylar öncesine çekmesini gerekmediğini, kısa bir sürenin yeterli olacağını savunmuştu.

“SENEYE SEÇİM YOK”

Yavuz, 2027 yılında erken seçim yapılacağı yönündeki iddialara ise kapıyı kapattı.

AK Parti’nin şu anda erken seçime ilişkin aldığı bir karar bulunmadığını belirten Yavuz, “Seneye seçim yok” dedi ve seçim için 2028 yılını işaret etti.

SEÇİM TARİHİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN 3 YOL SAYDI

Ali İhsan Yavuz, Mayıs 2028 olarak öngörülen seçim tarihinin daha erkene alınabilmesi için üç seçeneği sıraladı.

Yavuz'a göre; Anayasa değişikliği yapılması, Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi ve TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi seçenekleri bulunuyor.



Partinin önemli isimlerinden olan Yavuz, AK Parti’nin tercihinin TBMM’nin 2028 yılı içinde seçimlerin yenilenmesine karar vermesi olduğunu açıkladı.