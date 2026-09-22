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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı makam aracına ilişkin açılan davanın duruşması görüldü. İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yargılandığı dava, Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki duruşma salonunda ele alındı.

Ekrem İmamoğlu, duruşma salonunda seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.

'ENTERESAN DURUŞMALARA ÇIKIYORUM'

Sanık kürsüsüne gelen Ekrem İmamoğlu, çok yanlış bir davanın açıldığını düşündüğünü belirtti.

"Enteresan mahkemelerde duruşmalara çıkıyorum. Yüce Türk yargısının bu şekilde meşgul edilmesini sağlayan talebi yanlış buluyorum" diyen İmamoğlu, son 6 ayda 100. duruşmaya katıldığını söyledi.

İmamoğlu, önceki davalarda da adaletsizlikleri anlatmaya çalıştığını ifade etti.

"Bana yönelik yürütülen yargı saldırısının parçası olarak doğmuş siyasi davalardan birisindeyiz ne yazık ki" diyen İmamoğlu, Türkiye'de yüzde 85 oranında yargıya güvensizlik olduğuna dikkati çekti ve "Bundan rahatsız olmayan varsa ben onun vatanseverliğini sorgularım" ifadesini kullandı.

Sözlerinin öfkeden değil hakikati dile getirme sorumluluğundan olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet çok kıymetlidir. Cumhuriyete olan inanç benim şu andaki direncimin en büyük kaynağıdır. Ben bu güzel vatanda zalimlerin, çok küçük, minicik, miniminnacık azınlık olduğunu düşünüyorum. Ben onların pervasızlığına müsaade edecek, onlar karşısında susacak birisi değilim" diye konuştu.

'İTİRAFCILIK İNSANIN KENDİSİNİ KUSMASIDIR'

Tutuklananların iftira mekanizmasına dönüştürüldüğünü söyleyen İmamoğlu, Prof. Dr. Yalçın Küçük'ten alıntı yaparak, "İtirafçılık insanın kendisini kusmasıdır. O kusmuk kusmuk halleri yaşadık" ifadelerini kullandı.

Makamın hayatında hiçbir zaman önceliği olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Yalakları sevmem, makamdan beklentisi olanları sevmem, kınarım. El öptürenleri de sevmem. Kula kulluk etmenin inancımıza aykırı olduğunu bilen bir kulum" dedi.

'SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER'

"Belediye başkanlığını büyük odalarda oturup uzun konvoylarla dolaşmanın aracı olarak görmediğini" vurgulayan İmamoğlu, "Benim için makam milletin verdiği geçici görevdir, seçimle gelen seçimle gider" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİNE YANIT

İmamoğlu, savunması sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında daha önce kullandığı “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” sözlerine de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ile hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunmuş, tutuklanmasını ise doğru bulmadığını söylemişti.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi tutsaklar serbest kalsın ve yargılanacak insanlar tutuksuz yargılansın bu cennet vatanda. Bütün bu yaşadığımız her şeyin altyapısı siyasidir. Siyasi davalardır. Gerçi bazıları beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş ama bununla övünen zihniyet, ancak ve ancak özgürlüğü Saray’a yakınlıkla ölçen zihniyettir. Hatta daha da ileri gideyim, kendini oraya tabi ve oraya tebaa olarak gören zihniyetin tezahürüdür. Bu bakımdan ben hem Allah'a şükürler olsun çok özgürüm, irademi kimseye teslim etmedim ve etmem.”