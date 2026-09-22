Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark

GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark

İktidara yakın olarak değerlendirilen GENAR Araştırma, eylül ayına ilişkin araştırma sonuçlarını yayımladı. Anketteki çarpıcı sonuçlar ve ittifak arayışları dikkat çekti.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 1

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, eylül ayına ilişkin anket sonuçlarını değerlendirdi.

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 2

Türkiye'de erken seçim ihtimali bir kez daha konuşulmaya başlamışken iktidar kanadından gelen "frenleme" seçimlerin 2028 yılında yapılacağına işaret ediyor.

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 3

GENAR'ın son araştırmasını analiz eden Aktaş, "Cumhur ittifakı seçimlere avantajlı gidiyor" diyerek muhalefetteki bölünmeye işaret etti.

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 4

GENAR'ın eylül oyu araştırma sonuçları şöyle:

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 5

TİP: %0,9

Saadet Partisi: %0,5

Diğer: %0,9

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 6

Anahtar Parti: %3,0

Zafer Partisi: %2,8

Yeniden Refah: %2,5

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 7

CHP: %6,6

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İYİ Parti: %7,7

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MHP: %8,0

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DEM Parti: %9,4

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YENİ Parti: %21,6

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 12

AK Parti: %36,1

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 13

Sonuçları değerlendiren Aktaş, AK Parti’nin oyları %35-36 bandında gözüktüğünü, MHP'nin oylarının ise %7-8 bandında durduğunu belirtti. Aktaş, ancak MHP'nin anketlerden 2 puan önde sonuçlar elde ettiğini, bu durumda iki partinin toplam oyunun %45 bandında olduğunu kaydetti.

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 14

Muhalefet üzerine de değerlendirmelerde bulunan Aktaş şunları söyledi:

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 15

"YENİ Parti: CHP’nin %70 oranında ana omurgasını taşıyan YENİ Parti, sıfırdan bir parti olarak yeniden kuruluyor."

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 16

"Daha kuruluş aşamasında olan YENİ Parti bugünlerde yoğun bir şekilde parti içi tartışmalar yaşıyor. Özellikle Reform Enstitüsü’nde görev alan bazı akademisyenler Özgür Özel’e cephe almış gözüküyor..."

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 17

"CHP: Türkiye’nin kurucu partisi ve dünyanın en eski partilerinden olan CHP, görevden almalar ve istifalar sonrasında yeniden kurulan bir parti hüviyeti kazandı."

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 18

"İYİ Parti: YENİ Parti kurulunca büyük bir sorun yaşayan İYİ Parti, ilginç bir pozisyon kazandı. Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan parti, kaybettiği oyları geri aldığı gibi YENİ Parti’deki olası sorunlar İYİ Parti’yi yeni partideki ulusalcı seçmenin adresi hâline getirebilir."

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 19

"Hasılı, yeni bir seçim gündemi oluşmuşken Cumhur İttifakı kendi gücünü muhafaza ediyor. Muhalefetin nasıl şekilleneceğine dair ise kırk senaryo var."

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GENAR son anketi yayımladı: İşte iktidar ve muhalefet arasındaki fark - Resim: 20

"Zaman her şeyin ilacıdır. Fakat muhalefetin bu dağınıklığına zamanın ilaç olup olmayacağından çok emin değilim."

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