Türk sineması ve tiyatrosunun hafızalara kazınan yapımlarından ‘Gırgıriye’, yoğun istek üzerine kısa bir aradan sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşuyor. Müjdat Gezen ile Perran Kutman’ı 46 yıl sonra yeniden aynı sahnede buluşturan müzikal, gördüğü yoğun ilginin ardından 7 oyunluk özel veda turnesi kapsamında seyircisiyle son kez buluşmaya hazırlanıyor.

Yıllar sonra yeniden aynı sahneyi paylaşan Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Uğur Dündar’ı bir kez daha birlikte izlemek isteyen tiyatroseverler için bu turne, nostalji ve sanatın buluştuğu özel bir fırsat olacak. Müjdat Gezen’in kaleme alıp yönettiği ‘Gırgıriye’, Perran Kutman, Gülben Ergen, Ceyhun Fersoy ve Uğur Dündar gibi birbirinden değerli isimleri aynı sahnede buluşturuyor.

Müzikal, 24 Eylül’de İzmir’de, 27 Eylül’de İstanbul Ataköy’de, 30 Eylül’de Kocaeli’de, 1 Ekim’de Bursa’da, 12 Ekim’de Zorlu PSM’de, 16 Ekim’de Bostancı Kültür Merkezi’nde ve 17 Ekim’de ise İstanbul Vadi Açıkhava’da izleyicisiyle buluşacak.

‘Damla Sakızı’ kitabı için ilk imza günü

Gazeteci, televizyoncu ve yazar Aynur Ayaz, üçüncü kitabı ve ikinci romanı ‘Damla Sakızı: Sakız Ağacının Gözyaşları’ için Bakırköy Carousel AVM’deki D&R Mağazası’nda imza günü düzenledi.

Okurları ve dostlarıyla bir araya gelen yazar, yoğun ilgiyle karşılaşırken kitaplarını imzalayıp sevenleriyle uzun uzun sohbet etti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Son dönemde edebiyat dünyasında da tartışılan yapay zekâ konusuna değinen Aynur Ayaz, teknolojinin metin üretebildiğini ancak edebiyatın yalnızca kelimeleri bir araya getirmekten ibaret olmadığını söyledi.

Hikâye anlatıcılığının gözlem, yaşanmışlık ve insan duygularından beslendiğini vurgulayan yazar, “İnsan kalbinin yerini hiçbir teknoloji tutamaz” diyerek Tayfun ve Sofya’nın mücadelelerle sınanan aşk hikâyesini anlattığı kitabıyla gerçek hayattan izler taşıyan romanın okurları sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaracağını ifade etti.

Galada toplumsal mesajlar verdiler

‘Kumar-Gerçek Bir Bağımlılık Akıl Almazdır’ filminin galası, Mecidiyeköy’de yapıldı. Kadrosunda Aytaç Acar, Halide Acar, Elif Pelteci, Aykut Toprak Yıldırım, Mesut Balkan, Belma Mamati ve Şuayip Pelteci’nin olduğu, yapımcılığını Zeki Sincar ile Adem Sincar ve İlknur Yıldırım’ın üstlendiği filmin galasına Halil Ergün, Wilma Elles, Boğaç Aksoy, Mihriban Er, Burak Alkaş ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu gibi ünlü isimler katıldı.

Halil Ergün, “Sinema sanatının hala üretimde bulunuyor olması çok güzel. Çünkü sanatın bütün kültürlerini bütün boyutlarını toplayan, sanatın yolculuğu bir sinema filminde ortaya çıkar. O yüzden sinema sanatının hala ülkemizde var olması ve filmlerin çekilmesi bana heyecan veriyor” dedi.

Mihriban Er, “Kumar bütün toplumlarda çok önemli bir dert hastalık. Ve bu filmle birçok insana örnek olacaksa, yol almasına sebep olacaksa olumlu şekilde bundan büyük mutluluk duyacağız Tabii filme emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.