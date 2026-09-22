Mehmet Şimşek ABD’li yatırımcılara açıkladı: Türkiye’de bu 5 sektör öne çıkacak

“Türkiye güvenilir bir tedarikçi”

ABD’li yatırımcılara Türkiye’nin avantajlarını anlatan Şimşek, ülkenin stratejik konumuna, altyapısına ve nitelikli iş gücüne vurgu yaptı.

“Türkiye, büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi. Stratejik konumumuz, gelişmiş imalat ve hizmet sektörümüz, güçlü altyapımız ve nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz.”