Şimşek ABD’li yatırımcılarla buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York’ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında ABD’li doğrudan yatırımcılarla bir araya geldi. Şimşek, toplantıda Türkiye ekonomisinin görünümünü değerlendirirken yatırım fırsatlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.
Mehmet Şimşek ABD’li yatırımcılara açıkladı: Türkiye’de bu 5 sektör öne çıkacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında New York’ta ABD’li doğrudan yatırımcılarla bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ekonomisi ve yatırım fırsatları ele alındı.Kaynak: Diğer
Şimşek ABD’li yatırımcılarla buluştu
“Türkiye ekonomisi güçlü ve dayanıklı”
Küresel ekonomideki zorlu koşullara ve bölgede devam eden savaşa dikkat çeken Şimşek, Türkiye ekonomisinin dirençli yapısını koruduğunu söyledi.
Şimşek, “Zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisi güçlü ve dayanıklı” ifadelerini kullandı.
Ekonominin dayanıklılığının nedenlerini sıraladı
Şimşek, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dayanıklılığını destekleyen güçlü temeller bulunduğunu belirterek sabit sermaye yatırımlarına dikkat çekti.
“Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını destekleyen sağlam temeller var. Sabit sermaye yatırımlarımız kişi başına gelirimize oranla yüksek.”
Verimlilikte son 2 yıla dikkat çekti
Türkiye’nin orta vadeli büyüme görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, son iki yıldaki verimlilik artışını öne çıkardı.
“Son iki yılda verimlilik artışında da güçlü bir ivme yakaladık. Bu iki unsur, orta vadeli büyüme görünümümüzü destekliyor.”
Borçluluk, rezervler ve KKM mesajı
Şimşek, ekonominin dayanıklılığını artıran unsurlar arasında toplam borçluluk oranının düşük olmasını, kamu maliyesindeki hareket alanını, dış kırılganlıkların azalmasını ve uluslararası rezervlerdeki artışı gösterdi.
Şimşek ayrıca KKM’den çıkış sürecinin de ekonominin dayanıklılığını artıran faktörlerden biri olduğunu ifade etti.
“Türkiye güvenilir bir tedarikçi”
ABD’li yatırımcılara Türkiye’nin avantajlarını anlatan Şimşek, ülkenin stratejik konumuna, altyapısına ve nitelikli iş gücüne vurgu yaptı.
“Türkiye, büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi. Stratejik konumumuz, gelişmiş imalat ve hizmet sektörümüz, güçlü altyapımız ve nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz.”
Yeşil ve dijital dönüşüm vurgusu
Türkiye’nin yatırım alanında attığı adımlara değinen Şimşek, yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra sanayideki dönüşüm ve üretken altyapı yatırımlarının hızlandırıldığını söyledi.
Şimşek, “Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayide dönüşümü ve üretken altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz” dedi.
Vergi teşviklerini yatırımcılara anlattı
Yatırım ve ihracat ortamının güçlendirilmesine yönelik düzenlemelere de değinen Şimşek, açıklanan vergi teşviklerinin bu sürecin önemli parçalarından biri olduğunu belirtti.
“Son açıkladığımız vergi teşvikleriyle de yatırım ve ihracat ortamını güçlendiriyoruz.”
Türkiye’de 5 alana dikkat çekti
Şimşek, sektörel açıdan Türkiye’de önemli fırsatlar gördükleri alanları da ABD’li yatırımcılarla paylaştı.
“Sektörel açıdan bakıldığında; savunma sanayii, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli fırsatlar görüyoruz.”
Savunma sanayiine ayrı parantez açtı
Şimşek, yatırım fırsatlarını sıralarken savunma sanayiinin Türkiye’nin üretim yapısındaki rolüne ayrıca dikkat çekti.
“Savunma sanayii, imalat sanayimizin dönüşümünde de önemli bir itici güç.”
New York’taki program kapsamında Türk ve Amerikalı iş dünyası temsilcileri de bir araya geldi. Görüşmelerle Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların artırılması ve iki ülke arasındaki yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.