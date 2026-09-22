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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasındaki Başakşehir karşılaşmasının 33. dakikasında yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen’den Galatasaray’a sevindirici haber geldi. Sakatlığı sebebiyle Süper Lig’deki Kocaelispor ve Trabzonspor mücadelelerinin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting karşılaşmasında da forma giyemeyen Nijeryalı golcünün tedavi sürecinde sona gelindi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI, İSTANBUL’DA TEDAVİ OLACAK

Sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen ve Nijerya Milli Takımı’nın Gine-Bissau ile Madagaskar maçlarının aday kadrosundan çıkarılan 27 yaşındaki santrfor, milli ara boyunca İstanbul’da özel program dâhilinde çalışmalarını sürdürecek.

Yapılan son kontrollerinde iyileşme sürecinin son derece olumlu seyrettiği belirlenen yıldız futbolcunun, milli aranın hemen ardından takımla idmanlara başlaması planlanıyor.

DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 6 gol ve 2 asistlik muazzam bir katkı sağlayan Osimhen’in, 9 Ekim’de RAMS Park’ta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde formasına kavuşması bekleniyor. Galatasaray kariyerinde toplam 78 maça çıkıp 65 gol ve 18 asist üreten, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra bir de gol krallığı bulunan yıldız oyuncunun dönüşü teknik ekibin yüzünü güldürdü.

ROLAND SALLAİ DE KADROYA DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren bir diğer gelişme ise Roland Sallai cephesinde yaşandı. Sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı kadrosundan çıkarılan 29 yaşındaki futbolcunun da tedavisinin olumlu ilerlediği ve Osimhen gibi Kasımpaşa maçında sahada olabileceği kaydedildi.