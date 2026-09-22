Sosyal Güvenlik uzmanı Dilek Ete, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için oluşan mağduriyete dikkat çekerek kademeli emeklilik sisteminin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
SGK uzmanı Dilek Ete açıkladı: Yüzde 25 kesinti gerçeği
SGK Uzmanı Dilek Ete, 2008 yılından bu yana her ay SGK'ya hazineden aktarılan yüzde 25 oranındaki prim desteğinin 1 Ağustos itibarıyla kesilmesinin altındaki büyük tehlikeyi açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Katıldığı bir programda sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını değerlendiren Ete; staj ve çıraklık mağdurları, Bağ-Kur'lulara 7200 gün sözü ve ev hanımlarının emekliliği konularında hükümete çağrıda bulundu.
Mart 2023'te çıkarılan 7438 sayılı kanunla EYT sorununun çözüldüğünü ancak bir gün farkla işe girenlerin emekliliğinin 15 ila 20 yıl arasında ötelendiğini hatırlatan Ete, bu durumun vatandaşın adalet duygusunu zedelediğini vurguladı.
8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sisteme dahil olanlar için çok sert bir eşik uygulandığını söyleyen Dilek Ete, şunları söyledi:
"1999 sonrası için prim gün sayısının aniden 7000'e çıkması, aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ve sisteme doğrudan yaş şartının eklenmesi büyük bir uçurum yarattı. 2000'de giren ile 2007'de giren kişinin aynı yaşta (kadınlarda 58, erkeklerde 60) emekli olması eşitliğe aykırıdır. İşe giriş tarihlerine, prim gün sayısına ve yaşa göre acilen adil bir kademe getirilmesi gerekiyor."
Kademeli emekliliğin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) aktüeryal dengesini bozacağı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Ete, EYT'den emekli olanların yüzde 57'sinin çalışma hayatına devam ettiğini ve kuruma hâlâ Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödediğini belirtti.
Kurumun gelir-gider dengesinde sanıldığı gibi bir bozulma olmadığını vurgulayan Ete, şu istatistikleri paylaştı:
“Türkiye'de 66 milyon çalışabilir nüfusa karşılık kayıtlı çalışan sayısı yaklaşık 20 milyon civarında bulunuyor. Benzer nüfusa sahip Almanya'da 25 milyon emekli olmasına rağmen yüksek kayıtlı istihdam sayesinde sistem sorunsuz işliyor. Türkiye'de aktüeryal dengeyi bozan unsur emekliler değil, kayıt dışı istihdam sorununun çözülememesidir.”
Dilek Ete, ayrıca 2008 yılından bu yana her ay SGK'ya hazineden aktarılan yüzde 25 oranındaki prim desteğinin 1 Ağustos itibarıyla kesildiğini, bu durumun 2027 yılına gelindiğinde kurumu suni bir şekilde zararda göstereceğini iddia etti.
Hükümetin sosyal güvenlik reformu kapsamında masaya yatırması gereken öncelikli başlıkları sıralayan Dilek Ete, seçim dönemlerinde verilen vaatlerin yasalaşması gerektiğini vurguladı.
Ete, “Esnafın beklediği prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi sözü, bürokratlar tarafından hızla uygulamaya konulmalı. Sanayide, kuaförde veya araç tamirinde fiilen çalışan, eline makas ve tornavida alan gençlerin staj ve çıraklık başlangıç tarihleri uzun vadeli sigorta kolları için başlangıç sayılmalı. Aile kurumunun korunması politikaları kapsamında, çocuk ve nesil yetiştiren 'görünmeyen işçi' ev hanımlarının emekli olabilmesi için özel prim avantajları sağlanmalı” dedi.