SGK uzmanı Dilek Ete açıkladı: Yüzde 25 kesinti gerçeği

8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sisteme dahil olanlar için çok sert bir eşik uygulandığını söyleyen Dilek Ete, şunları söyledi:

"1999 sonrası için prim gün sayısının aniden 7000'e çıkması, aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ve sisteme doğrudan yaş şartının eklenmesi büyük bir uçurum yarattı. 2000'de giren ile 2007'de giren kişinin aynı yaşta (kadınlarda 58, erkeklerde 60) emekli olması eşitliğe aykırıdır. İşe giriş tarihlerine, prim gün sayısına ve yaşa göre acilen adil bir kademe getirilmesi gerekiyor."