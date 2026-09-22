Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek

İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek

İstanbul'da metro ve tramvay hatlarında kısa ve uzun mesafe yolcuları arasındaki fiyat farkını düzenleyecek ücret iade sistemi altyapısında son aşamaya gelindi. Cihaz kurulumları tamamlanan yeni modelle yolcular tek bir sabit ücret değil, gidecekleri durağa göre ödeme yapacak.

Kaynak: Diğer
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İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek - Resim: 1

İstanbul genelinde raylı sistemleri kullanan yolcular için metrobüs hatlarındaki mesafeye dayalı bilet tarifesine benzer yeni bir model hazırlanıyor.

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İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek - Resim: 2

Metro ve tramvay hatlarında kısa ve uzun mesafe yolcuları arasındaki fiyat dengesizliğini gidermeyi amaçlayan ücret iade sistemi altyapı çalışmalarında son aşamaya ulaşıldı.

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İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek - Resim: 3

Tamamlanma aşamasına gelen çalışmalar kapsamında, belirlenen duraklara ücret iade otomatlarının kurulumu yapıldı ve elektrik hattı çekimleri tamamlandı.

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İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek - Resim: 4

Sözcü'de yer alan habere göre yolcuların ineceği durakta iade almasını sağlayacak cihazların yerleri belirlenip hat bağlantıları sağlanırken, uygulamanın resmi olarak ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz netleşmedi.

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İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek - Resim: 5

MEVCUT SABİT TARİFE NASIL UYGULANIYOR?

Mevcut sistemde seyahat edilen durak sayısına bakılmaksızın tüm yolculardan tek ve sabit bir ücret tahsil ediliyor. Güncel sabit bilet fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Tam Bilet: 46,20 TL

Öğrenci Bileti: 22,55 TL

30 Yaş Üstü Öğrenci: 41,58 TL

Sosyal Bilet: 33,08 TL

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İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek - Resim: 6

Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte bu sabit tarifeler yerine, binilen ve inilen durak sayısı esas alınarak hesaplama yapılacak.

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İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek - Resim: 7

KARAR UKOME GÜNDEMİNE GELECEK

Düzenlemenin resmiyet kazanarak hayata geçmesi için konunun Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine gelerek onaylanması bekleniyor.

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İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek - Resim: 8

Metro ve tramvay hatlarına getirilmesi planlanan kademeli ücret sisteminin bir benzeri halihazırda metrobüs hatlarında uygulanıyor. Metrobüste durak sayısına göre uygulanan mevcut ücret tarifesi ise şöyle:

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İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek - Resim: 9

METROBÜS TAM BİLET TARİFESİ

1 Durak: 33,08 TL

2 Durak: 39,57 TL

3 Durak: 46,20 TL

4 - 9 Durak: 52,81 TL

10 - 15 Durak: 58,00 TL

16 - 21 Durak: 60,69 TL

22 - 27 Durak: 62,67 TL

28 - 33 Durak: 64,03 TL

34 - 43 Durak: 68,59 TL

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İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret sistemi değişiyor: Herkes farklı ödeyecek - Resim: 10

METROBÜS ÖĞRENCİ BİLETİ TARİFESİ

1 Durak: 14,58 TL

2 Durak: 15,87 TL

3 Durak: 18,48 TL

4 - 9 Durak: 21,09 TL

10 - 15 Durak ve üzeri: 22,55 TL

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