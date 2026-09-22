Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, özel bir güvenlik şirketinde çalışan U.Ö.’nün iş akdi feshedildi.
AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi
İşe iade davasında verilen kararın ardından dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Yüksek Mahkeme, başvuruda dikkat çeken bir ayrıntıya işaret ederek mahkemeye erişim hakkı yönünden değerlendirme yaptı. Kararın gerekçesinde arabuluculuk sürecine ilişkin kritik ifadeler yer aldı.Dosya yeniden ele alındıZüleyha Öncü
Bunun üzerine işe iade talebiyle dava açan U.Ö., İzmir 11. İş Mahkemesi’nde görülen davayı kazandı.
Mahkeme, feshin geçersiz olduğuna ve işçinin işe iadesine karar verdi.
İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını kaldırdı.
İstinaf mahkemesi, arabuluculuk başvuru formunda “işe iade” seçeneğinin işaretlenmediğine ve son tutanakta yer alan ifadelerin bu talebi açık şekilde karşılamadığına hükmetti.
Bu gerekçeyle dava şartı yokluğu nedeniyle davayı usulden reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının ardından U.Ö., mahkemeye erişim hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.
AYM’DEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME
Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.
Yüksek Mahkeme, arabuluculuk son tutanağında tarafların işe iade konusunu fiilen müzakere ettiğinin ve bu konuda anlaşmaya varamadıklarının açıkça yer aldığına dikkat çekti.
AYM kararında, arabuluculuk son tutanağında işe iade konusunun müzakere edildiğine dair beyanlar bulunmasına rağmen dava şartının gerçekleşmediği yönündeki değerlendirmenin, arabuluculuk şartına ilişkin kurallar bakımından “aşırı şekilci bir yaklaşım” olduğu belirtildi.
AYM, bu katı yorumun başvurucu üzerinde ağır bir külfete neden olduğunu ve hedeflenen meşru amaçlarla karşılaştırıldığında ölçülü olmadığını değerlendirdi.
DOSYA YENİDEN YARGILAMA İÇİN GÖNDERİLDİ
AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
Dosyanın, yeniden yargılama yapılması için İzmir 11. İş Mahkemesine iletilmesi kararlaştırıldı.