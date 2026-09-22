Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi

AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi

İşe iade davasında verilen kararın ardından dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Yüksek Mahkeme, başvuruda dikkat çeken bir ayrıntıya işaret ederek mahkemeye erişim hakkı yönünden değerlendirme yaptı. Kararın gerekçesinde arabuluculuk sürecine ilişkin kritik ifadeler yer aldı.Dosya yeniden ele alındı

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 1

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, özel bir güvenlik şirketinde çalışan U.Ö.’nün iş akdi feshedildi.

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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 2

Bunun üzerine işe iade talebiyle dava açan U.Ö., İzmir 11. İş Mahkemesi’nde görülen davayı kazandı.

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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 3

Mahkeme, feshin geçersiz olduğuna ve işçinin işe iadesine karar verdi.

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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 4

İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 5

İstinaf mahkemesi, arabuluculuk başvuru formunda “işe iade” seçeneğinin işaretlenmediğine ve son tutanakta yer alan ifadelerin bu talebi açık şekilde karşılamadığına hükmetti.

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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 6

Bu gerekçeyle dava şartı yokluğu nedeniyle davayı usulden reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının ardından U.Ö., mahkemeye erişim hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 7

AYM’DEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 8

Yüksek Mahkeme, arabuluculuk son tutanağında tarafların işe iade konusunu fiilen müzakere ettiğinin ve bu konuda anlaşmaya varamadıklarının açıkça yer aldığına dikkat çekti.

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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 9

AYM kararında, arabuluculuk son tutanağında işe iade konusunun müzakere edildiğine dair beyanlar bulunmasına rağmen dava şartının gerçekleşmediği yönündeki değerlendirmenin, arabuluculuk şartına ilişkin kurallar bakımından “aşırı şekilci bir yaklaşım” olduğu belirtildi.

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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 10

AYM, bu katı yorumun başvurucu üzerinde ağır bir külfete neden olduğunu ve hedeflenen meşru amaçlarla karşılaştırıldığında ölçülü olmadığını değerlendirdi.

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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 11

DOSYA YENİDEN YARGILAMA İÇİN GÖNDERİLDİ

AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

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AYM’den işe iade kararı: Bir ayrıntı davanın kaderini değiştirdi - Resim: 12

Dosyanın, yeniden yargılama yapılması için İzmir 11. İş Mahkemesine iletilmesi kararlaştırıldı.

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