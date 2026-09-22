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Galatasaray’ın eski Arjantinli santrforu Mauro Icardi, ülkesinde eşine az rastlanır türden bir trafik skandalıyla gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli bir sürüş görüntüsünün ardından harekete geçen Arjantin yetkilileri, yıldız futbolcuya adeta ömür boyu sayılabilecek bir ceza kesti.

TEHLİKELİ YOLCULUK BAŞINI YAKTI

Gündeme oturan olay, Icardi’nin direksiyon başında olduğu esnada çekilen bir videoyla başladı. Araç seyir halindeyken yan koltukta oturan Eugenia "la China" Suárez’in emniyet kemerini çıkarıp belinden yukarısını pencereden dışarıya doğru çıkarması tepkilere yol açtı. Görüntülerin viral olması üzerine Buenos Aires Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı derhal inceleme başlattı.

BİTİŞ TARİHİ 2099

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Icardi'nin süresi dolmuş bir ehliyetle araç kullandığı ve yolcu güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Yapılan resmi işlemlerin ardından sisteme işlenen ceza ise şaşkınlık yarattı. 33 yaşındaki futbolcunun sürücü belgesi iptal edilirken, trafikten geçici men cezasının bitiş tarihi 2099 olarak kaydedildi. Yıldız oyuncunun yeniden trafiğe çıkabilmesi için ehliyetini sıfırdan yenileme sürecine girmesi gerektiği bildirildi.

"GÜNDEM YARATMAK İÇİN"

Hakkında verilen 73 yıllık men kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Arjantin Ulaştırma Bakanlığı’nı hedef alan Icardi, sert ifadelerle tepki gösterdi. 2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetine sahip olduğunu vurgulayan golcü oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl olup da geçersiz hale getirdiklerini öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile biraz medyada yer bulabilmek ve gündem yaratmak için benimle uğraşması bana oldukça tuhaf geliyor. Arjantin ehliyeti, Avrupa ehliyetine çevrildiğinde zaten teslim edilmek zorunda. Hangi geçersiz kılma işleminden bahsediyorsunuz? Tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine işinizi yapın. İnsanlara yalan söylemeyi bırakın; gidin ülkemizde daha rahat ulaşım sağlanması için bozuk yolları düzeltin!"