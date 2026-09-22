Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati

Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati

Fon soruşturmasında MASAK incelemeleri sürerken Pusula Holding bağlantılı para hareketleri ve lüks harcamalar medyaya yansıdı. Özel jetle umreye giden isimler arasında Cemal Vanlıoğlu ve Esat Palazoğlu’nun bulunduğu, 14,5 milyon dolarlık “Loretta” adlı yat alımının da incelendiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 1

Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde, yüksek tutarlı para transferlerinin yanı sıra lüks harcamalara ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 2

Soruşturmanın merkezindeki Pusula Holding’e ait özel jetle umre ziyareti gerçekleştirildiği ve bu yolculukta bazı dikkat çeken isimlerin bulunduğu belirlendi.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 3

Bünyesinde Katılımevim ve Birevim’in de yer aldığı Pusula Holding’in özel jetiyle umreye gidenler arasında Diyanet İşleri Başkanlığı emekli başkanlık vaizi Cemal Vanlıoğlu ile kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 4

Halk TV’den Buket Topaktaş’ın haberine göre Vanlıoğlu, özel jetle umreye gittiğini doğruladı.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 5

Palazoğlu ise kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 6

Soruşturmanın bir başka başlığını ise 14,5 milyon dolarlık süper yat alımı oluşturdu.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 7

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın 26 Mayıs 2026’da “Loretta” isimli yatı bu bedelle satın aldığı belirlendi.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 8

İncelemelerde, yatın satın alınmasından bir gün önce İsviçre’de bulunan bir hesaba 14,5 milyon dolar gönderildiği tespit edildi.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 9

Bu para transferini gerçekleştiren Selim Dağbaşı ile 970 milyon 360 bin TL transfer ettiği belirlenen Hamza Kablan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 10

MASAK tarafından yapılan incelemelerde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar aktarıldığı tespit edildi.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 11

Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 12

Soruşturma kapsamında haklarında daha önce işlem yapılanlar arasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve bazı şirket yöneticileri bulunuyor.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 13

MASAK raporlarına göre Turhan’ın hesabına 24 Ağustos 2026 tarihinde yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında para transfer edildi.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 14

Hakkında soruşturma yürütülen Serdar Turhan, Mart 2026’da Bingöl’de gerçekleştirilen Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi’nin açılışına katıldı.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 15

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre Turhan’ın yardımıyla hayata geçirilen merkezin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra bazı kamu ve AK Parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da bulundu.

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Fon soruşturmasında 'Cübbeli' ve 'Diyanet' detayı: Özel jetle umre seyahati - Resim: 16

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Celal Yarız’ın ise Fırat Üniversitesi için bir kütüphane yaptırdığı bilgisine ulaşıldı.

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