Kaynak: Haber Merkezi

1990'lı yılların ikonik süper modeli Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in 27 yaşındaki model oğulları Presley Gerber yaşamını yitirdi. Pazar günü Santa Monica'da yapılan "kalp durması" ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin ilk bulguları ve acil yardım kayıtları, ölümün şüpheli bir aşırı doz vakası olabileceğine işaret ediyor. Yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA: CİNAYET İHTİMALİ DIŞLANDI

Santa Monica Polis Departmanı yetkilileri, 20 Eylül 2026 sabahı saat 09.35 sularında olası bir aşırı doz çağrısına yanıt verdiklerini bildirdi. Yapılan resmi açıklamada, "Olay yerine ulaşıldığında hayatını kaybetmiş bir erkek şahısla karşılaşılmış olup, Los Angeles Adli Tıp Kurumu bu kişinin 27 yaşındaki Presley Gerber olduğunu doğrulamıştır" denildi. Dosyayı inceleyen dedektifler, olayın aşırı doz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde dururken, cinayet şüphesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurguladı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Annesi ve kız kardeşi Kaia Gerber gibi modellik kariyeri yapan Presley Gerber'in otopsisi tamamlansa da kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçmişte alkollü araç kullanmaktan ceza alan ve hem ruh sağlığı hem de bağımlılık sorunları hakkında şeffaf açıklamalarda bulunan genç modelin, bir süredir rehabilitasyon sürecinde olduğu ve tedavi gördüğü biliniyordu.

AİLEDEN MAHREMİYET TALEBİ

Evlat acısıyla sarsılan Gerber-Crawford ailesi, yaptıkları kısa basın açıklamasında bu son derece acı verici ve zor günlerde kamuoyundan mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica etti.

Kısa süre önce Vogue dergisine konuşan kız kardeşi Kaia Gerber ise ağabeyinin bağımlılıkla savaşının aile dinamiklerine etkisini şu sözlerle dile getirmişti:

"Aile içinde böyle bir şey yaşandığında durum adeta herkesi eşitliyor. Sanırım bu yüzden kendimi hep 'sorunsuz çocuk' olarak görmeye başladım ve hiçbir zaman yardım istemedim."