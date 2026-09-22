Sırbistan Milli Takımı'ndan Beşiktaş'a kötü haber Dusan Vlahovic'ten geldi. Sırp golcünün, Trendyol Süper Lig’de oynanan son Amedspor karşılaşmasında geçirdiği sakatlık nedeniyle UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
Sırp basınından Mozzart Sport'un haberine göre, sağ arka adalesinden sakatlanan tecrübeli santrfor, durumunu Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic’e iletti. Uluslar Ligi’nde oynanacak 4 kritik mücadelede görev yapamayacağını belirten Vlahovic, milli takım kampına katılmama kararı aldı.
Milli arayı İstanbul’da tedavi görerek geçirecek olan yıldız futbolcunun sahalardan yaklaşık 10 gün uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş sağlık heyeti, Sırp golcüyü ligdeki yoğun fikstüre yetiştirmek için rehabilitasyon sürecine hemen başladı.